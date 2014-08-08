نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در جبهه جنگ با داعش + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ اطلاعات نظامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد در درگیری‌های روز پنجشنبه ۱۶۰ عضو داعش در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح الدین و نینوا به هلاکت رسیدند.

در این بیانیه آمده است: توپخانه لشکر یکم ارتش با همکاری واحدهای نظامی دیگر، مراکز تجمع داعش را در منطقه صقلاویه در استان الانبار هدف قرار داد که در این عملیات ۴۵ تک تیرانداز از اتباع کشورهای عربی کشته و ۵ خودروی نظامی داعش منهدم شد.

در ادامه بیانیه تصریح شد: بالگردهای ارتش با هماهنگی واحدهای دیگر، کاروانی متشکل از ۱۲ خودروی داعش را در منطقه عانه در غرب استان الانبار هدف قرار دادند که در این عملیات ۲۰عضو داعش کشته شدند. در میان کشته شدگان اجساد فرماندهانی چون ابوجهاد الافغانی، ابو معتصم الجزائری، سعد عوض، عمر وجیه و ابو عبدالله دیده می‌شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی الغد پرس از بغداد، در ادامه بیانیه آمده است: بالگردهای ارتش با هماهنگی واحدهای نظامی دیگر مرکز تجمع داعش در منطقه امرلی در استان صلاح الدین را هدف قرار دادند که در این عملیات ۲۵ فرد مسلح کشته و ۳۵ نفر دیگر مجروح شدند ضمن اینکه ۱۰ خودروی نظامی گروههای مسلح نیز نابود شد. در مناطق قیاره در استان نینوا نیز عملیات بالگردهای ارتش خسارات مالی و جانی فراوانی را به تروریست‌ها تحمیل کرد.

در بیانیه اطلاعات نظامی عراق آمده است: در حملات راکتی و موشکی به منطقه طیفیه در جنوب بغداد نیز ۷۰ فرد مسلح از جمله ابوداود السعودی از فرماندهان داعش کشته شدند.

منابع امنیتی پنجشنبه شب اعلام کردند ۵ داوطلب عراقی و ۴۰ نفر از عناصر تکفیری داعش در درگیری‌های شدید بین دوطرف در یکی از روستاهای جنوب شهر کرکوک کشته شدند. تعداد مجروحان این درگیری‌ها نیز ۵۰ نفر اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان از کرکوک عراق، منابع امنیتی به این خبرگزاری گفتند نیروهای ارتش عراق که داوطلبان آنان را همراهی می‌کردند روز پنجشنبه به افراد مسلح در منطقه امرلی در شهرستان طوزخورماتو در جنوب کرکوک حمله کردند که در نتیجه آن ۵ داوطلب و ۴۰ فرد مسلح کشته و ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

پیشمرگه اجازه نمی‌دهد داعش خاک کردستان را آلوده کند

نخست وزیر دولت محلی کردستان عراق گفت: نیروهای پیشمرگه هرگز اجازه نخواهند داد داعش خاک کردستان را آلوده کند.

«نیچروان بارزانی» در پیامی به ساکنان کردستان الام کرد ضرباتی را که پیشمرگه بر پیکره تروریسم وارد کرده است تروریست‌ها را مجبور کرده است از برخی مواضع خود عقب نشینی کنند. مردم زندگی عادی خود را ادامه دهند و نگران نباشند.

به گزارش پایگاه خبری سومریه نیوز از بغداد، بارزانی در این پیام افزود: دولت کردستان به نیروهای پیشمرگه اعتماد دارد و به مردم وعده می‌دهد که این نیرو‌ها اجازه نمی‌دهند تروریست‌ها خاک مقدس کردستان را آلوده کنند... به مردم قول می‌دهیم که با تروریست‌ها با سیاست مشت فولادین برخورد می‌کنیم و هر آنچه را که می‌تواند سبب نگر انی مردم کردستان باشد از سر راه بر می‌داریم.

وی افزود: ما از خاک کردستان در مقابل تروریسم دفاع می‌کنیم و تداوم این دفاع نیازمند روحیه عالی مردم است.

.................

پایان پیام/ ۲۱۸