کتاب «حبیب دل ها در آئین اشعار» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش «حبیب دلها» به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید «حبیب لک زایی» صبح امروز ـ پنج شنبه 17 مهرماه ـ در محل سالن کنفرانس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.



در ابتدای این همایش «حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی» معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: در تکریم جایگاه شهدا به لحاظ فرهنگ عمومی و وظیفه ای که عامه مردم دارند خوب عمل می شود و مردم مشارکت خوبی دارند اما در بخش بررسی های علمی و نخبگی، در معرفی شهداء به عنوان فرهنگ و جریان باید تلاش های بیشتری انجام شود.



وی افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا زنده نگه داشتن جریان حق بر باطل و نور در برابر ظلمت است و باید با شیوه های علمی و آکادمیک فرهنگ شهادت را تقویت و فرهنگ سازی کنیم و مسیر خروج از ظلمت و ورود به نور را به نسل های جدید یاد دهیم.



این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برگزاری همایش حبیب دلها خاطرنشان کرد: امسال برنامه دوستان شهید لک زایی که به فرهنگ شهید و شهادت علاقه دارند این است که به موازات کارهای عمومی، کارهای تخصصی، جریان سازی و هویت سازی برای ترویج فرهنگ شهید و شهادت انجام دهند و سال گذشته نیز کارهای خوبی انجام شد.



«حجت الاسلام علی اصغر ثنایی» مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سخنران دیگر این همایش در سخنان کوتاهی اظهار داشت: دفتر تبلیغات وظیفه خود می داند که به طور شایسته و بایسته در زنده نگه داشتن و ترویج فرهنگ شهید و شهادت بکوشد.



وی ادامه داد: عده ای جان خود را فدا کردند و شهید شدند اما وظیفه ما تمام نشده است و ادامه دادن فرهنگ شهید و شهادت بر دوش ما سنگینی می کند و هر کس باید به وظیفه خود عمل کند.



سخنران دیگر این همایش «حجت الاسلام دکتر اعرابی» از اساتید دانشگاه قم با قرائت آیه «فی بیوت اذن الله ان ترفع» افزود: پیامبر(ص) خطاب به حضرت علی(ع) فرمود بیت شما از این بیوت است. بعد از بیت حضرت علی(ع)، بیوت اولیاء خدا و بیوت شیعیان خالص شامل این آیه می شودند.



وی با بیان اینکه بیوت شیعیان خالص چند شاخصه دارد، ادامه داد: با توجه به ادامه آیه که خداوند می فرماید هیچ مانعی آنها را از ذکر و یاد خدا باز نمی دارد، در این بیوت مردان تربیت یافته، دارای شاخصه ذکر الهی و صاحب استقامت هستند. و هیچ مانع و انگیزه های مادی آنها را از راه هدف باز نمی دارد.



این استاد دانشگاه در بیان خصوصیات خانواده حجت الاسلام لک زایی گفت: من قبل از انقلاب با بیت حجت الاسلام لک زایی آشنا بودم. در پدر شهید لک زایی نور الهی و روحانی وجود داشت.



وی افزود: روحانیت و معنویت اولین شاخصه زندگی بیت حجت الاسلام لک زایی است. به یاد ندارم که از حجت الاسلام لک زایی پدر شهید حبیب لک زایی، سخن یا کار لغو صادر شود.



دکتر اعرابی دانش آموختگی و رشادت و جنگ را از سایر شاخصه های بیت حجت الاسلام لک زایی معرفی کرد و در ادامه خاطر نشان کرد: بیتی که به اذن خدا رفعت پیدا می کند نمی تواند بیت عدم علم باشد و باید دانش آموختگی در آن بیت وجود داشته باشد.



وی تاکید کرد: همه فرزندان حجت الاسلام لک زایی به جنگ و جبهه رفتند و شهید حبیب لک زایی بعد از جنگ نقش مهمی را در امنیت منطقه ایفا کرد.



این استاد دانشگاه شهادت و شهامت را ویژگی دیگر این خانواده معرفی کرد و افزود: این بیت نشان داد که از جنگ ترسی ندارند و اگر لازم باشد تمام اعضای خود را در راه خدا می دهند.



وی در پایان جانبازی و مقاومت و مدیریت جهادی را از دیگر خصوصیات شهید لک زایی معرفی کرد و ادامه داد: سردار شهید لک زایی با اینکه جانباز بود و دردها و فشارها را احساس می کرد اما تا روز آخر دست از مقاومت برنداشت، در صحنه ماند و کارهای موثری انجام داد.



در ادامه سخنران دیگر این همایش خانم دکتر «نجمه کیخا» استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: جامعه متمدن جامعه ای است که از سطح نیازهای فردی فراتر رود و سایر جوامع را نیز پوشش دهد و از لحاظ فرهنگی رشد کند. و جوامع متمدن به مرحله ای می رسند که به قانون و احکام پایبندند و این کف و حداقل تمدن است.



وی ادامه داد: وقتی جامعه به مراحل بالای رشد می رسد که از سطح عدالت هم بگذرد و مطالبات اخلاقی، فلسفی و عرفانی داشته باشند.



این استاد دانشگاه تاکید کرد: افراد متمدن، جامعه متمدن را می سازند و این شاخص ها در این افراد هم وجود دارد. سردار شهید لک زایی به دنبال تامین نیازها و حل مشکلات دیگران بود. و اهداف وی فراتر از استان و کشور بود و اندیشه های جهانی داشت.



وی در مورد سایر خصوصیات شهید لک زایی اظهار داشت: شهید لک زایی جویای احوال همه اعضای فامیل بود و مشکلات آنها را حل می کرد. با افراد همیشه در تماس بود و به همین خاطر از توانمندی های آنها مطلع بود و از تمام ظرفیت ها استفاده می کرد.



نجمه کیخا افزود: این شهید به خانواده شهدا رسیدگی می کرد توانسته بود بین شیعه و سنی وحدت ایجاد کند و به بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مسئولیت اجتماعی نگاه می کرد و توجه خاصی به این مسئله داشت.



وی در پایان خاطر نشان کرد: در بحث مهدویت شهید لک زایی مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود در استان بود. بحث مهدویت را عامل انسجام شیعه و سنی معرفی می کرد و در این راستا کتابی به نام "مهدویت در صحاح سته" با هزینه شخصی در 110 هزار تیراژ منتشر و در منطقه پخش کرد.



در ادامه این همایش کلیپی در مورد معرفی شهید حبیب لک زایی پخش شد. قرائت شعر بخش دیگر این همایش بود که "حجت الاسلام حیدری" و آقایان "مجید هادی" و "محمدباقر نقوی" به ترتیب اشعار خود را در مورد مقام شهید، شهادت و شهید حبیب لک زایی قرائت کردند.



«سردار ملکی» رئیس مرکز تعالی معنوی کوثر سخنران پایانی این همایش گفت: شهید هدایتگر است و خون شهید جامعه را به حرکت درآورده و بیمه گر است. امام حسین(ع) با شهادت خود دین را تا ابد بیمه کرد و شهدایی که در امتداد راه امام حسین(ع) هستند علی الدوام این بیمه را تکمیل می کنند.



وی تاکید کرد: سردار حاج حبیب لک زایی خاکی، بی ریا و خودمانی بود. این اتفاقی نیست که حاج حبیب شهید شود و گستره زیاد داشته باشد این به واسطه اخلاص ایشان بود.



رئیس مرکز تعالی معنوی کوثر در پایان اظهار داشت: هر کس در جامعه در حد توان خود باید جامعه را به سمت خدامحوری سوق دهد و مردم باید توکل و تکیه گاهشان به خدا باشد.



رونمایی از کتاب «حبیب دل‏‌‏ها در آیینه اشعار» بخش پایانی این همایش بود، این کتاب شامل سروده‏‌‏هایی در رثای سردار شهید حاج حبیب لک‏‌‏زایی است که توسط رضا لک‏‌‏زایی گردآوری شده است.



این کتاب شامل 34 عنوان شعر از شاعران مختلف است. که به همت انتشارات طلیعه سبز در 90 صفحه چاپ و منتشر شده است.



«دکتر شریف لک زایی» در سخنان کوتاهی در رونمایی از این کتاب اظهار داشت: بنا بود که از دو اثر در این جلسه رونمایی شود ولی کتاب دفتر پنجم حبیب دلها برای رونمایی نرسید و انشاء الله در زابل یا سیستان رونمایی خواهد شد.



وی افزود: جلد اول افلاکیان سیستان زندگی نامه و خاطرات عده ای شهدای سیستان است که در سیستان رونمایی خواهد شد و آثار شهدای سایر مناطق سیستان و شهدای محله و مساجد سیستان را در دست تهیه داریم که در هر سال یک جلد را چاپ و منتشر خواهیم کرد.



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