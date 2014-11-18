اعلام حالت فوق العاده در میسوری آمریکا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه صدور رأی دادگاه رسیدگی به کشته شدن «مایکل براون» نوجوان سیاه پوست، حالت فوق العاده در ایالت میسوری آمریکا برقرار شد.

با گذشت چهار ماه از تیراندازی به مایکل براون ۱۸ ساله، بسیاری از جزئیات حادثه هنوز مبهم است.

برخی شواهد مانند نوارهای صوتی نشان می‌دهد که برخورد افسر پلیس با این نوجوان سیاه پوست در مدت کمتر از نود ثانیه رخ داده است.

پلیس فرگوسن اعلام کرد مایکل براون که برای گرفتن اسلحه «دارن ویلسون» تلاش می‌کرد، شش بار هدف گلوله قرار گرفت و افسر پلیس نیز از ناحیه حدقه چشم آسیب دیده است.

اما شاهدان عینی می‌گویند که مایکل براون در زمان حادثه دستانش را ظاهرا به نشانه تسلیم بالا گرفته بود که هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

مرگ او به اعتراضات خیابانی‌گاه خشن در ناحیه منجر شد. پلیس فرگوسن و سایر ماموران قانون به خاطر داشتن تهجیزات سنگین نظامی و‌گاه استفاده بی‌رویه از زور هنگام برخورد با معترضان مورد انتقاد قرار گرفتند.

فرگوسن یک منطقه عمدتا سیاهپوست نشین در حومه شهر سن لوئیس است.

اکنون اگر دادگاه ویلسون را متهم نکند، احتمالاً خشونت و ناآرامی‌ها در خیابان‌های میسوری از سر گرفته خواهد شد.

در چند روز گذشته اعتراضات در میسوری ادامه داشته و از جمله ده‌ها نفر روز دوشنبه در هوای زیر صفر در کلیتون، محل ملاقات هیات منصفه، راهپیمایی کردند.

«دوربوا شاکور» از سازمان دهندگان این تظاهرات گفت: نحوه کشته شدن مایک براون طوری بود که آتشی را در وجود من روشن کرده که نمی‌توانم ازش بگذرم.



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