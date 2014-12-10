به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسر صلح و امنیت قاره آفریقا در سخنرانی خود در هشتمین همایش پیشرفت و توسعه آفریقا از حضور بیش از چهار هزار آفریقایی در صفوف داعش در کشورهای عراق و سوریه خبر داد.

«اسماعیل شرگی» افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که این افراد در اتفاقات و تحولات این کشورها از نقش بارزی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد:‌ اگر کشورهای آفریقایی توانایی لازم برای کنترل و تحت نظارت در آوردن این افراد را نداشته باشند، بی‌شک پس از بازگشت آنان به کشورهای خود شاهد تهدیدهای فراوانی در آفریقا خواهیم بود.

کمیسر صلح و امنیت قاره آفریقا همچنین با بیان اینکه کشورهای آفریقایی و نهادهای بین‌المللی باید تمام سعی خود را در برابر این افراد و گروه‌ها مصروف بدارند خاطرنشان کرد: علاوه بر خطر چهار هزار داعشی که به صورت بالقوه این قاره را تهدید می‌کند؛ آفریقا هم اکنون شاهد حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مختلفی همچون بوکوحرام، جندالخلافه و القاعده است.

شرگی در پایان گفت: با توجه به قرابت مکانی و امکان‌های فعالیتی این گروه‌ها نباید از تهدیدی که آنها برای مردم عادی و شهروندان آفریقایی ایجاد می‌کنند چشم پوشی کرد.

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