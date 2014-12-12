به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک عامل انتحاری هنگام اجرای نمایش تئا‌تر در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل ـ پایتخت افغانستان خود را منفجر کرده که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر شد.

«ایوب سالنگی» سرپرست وزارت امور داخله افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله شمار کشته‌ها و قربانیان را ۱۶ نفر اعلام کرد. یک مقام دیگر پلیس شمار مجروحان را ۱۸ نفر گفته است.

تماشاگرانی که از انفجار جان سالم بدر برده‌اند می‌گویند که با توجه به نام این نمایش (تپش قلب؛ سکوت پس از انفجار)، وقتی انفجار رویداد ابتدا فکر کردند که انفجار هم جز نمایش است اما بعدا متوجه شدند که یک انتحاری خودش را در تالار منفجر کرده است.

معاون وزیر کشور افغانستان نیز گفت: عامل انتحاری ۱۷ سال سن داشت در میان کشته‌ها است. او مواد انفجاری را در لباس‌های زیر خود جاسازی کرده بود.

دولت فرانسه این رویداد را محکوم کرده و آن را «وحشیانه» خوانده است. «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه گفته که در این حمله تعدادی کشته و تعدادی هم زخمی شده‌اند اما به شهروندان فرانسه آسیبی نرسیده است.

مجروحان به بیمارستان صلیب سرخ منتقل شده‌اند. پزشکان این بیمارستان به خبرنگاران گفته‌اند خون زیادی از مجروحان رفته و حال شماری از آن‌ها نگران کننده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به مرکز فرهنگی فرانسه در کابل را محکوم و اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمی‌تواند از بازگشت تدریجی صلح، دموکراسی و ثبات به این کشور جلوگیری کند.

۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب بیانیه‌ای بار دیگر درباره تهدیدهای ناشی از اقدامات طالبان، القاعده، دیگر گروه‌های تررویستی و افراطیون ابراز نگرانی کردند.

گروه طالبان مسئولیت سازماندهی حمله انتحاری را به عهده گرفته است.

مرکز فرهنگی فرانسه در محوطه دبیرستان استقلال در مرکز شهر کابل و در همسایگی کاخ ریاست جمهوری است. وزارت امور خارجه، هتل سرینا و برخی از نهادهای مهم دولتی در اطراف این مرکز قرار دارند. این مرکز از سوی وزارت امور خارجه فرانسه و سفارت فرانسه در کابل پشتیبانی می‌شود.





...............

پایان پیام/ ۲۱۸