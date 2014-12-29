سمت جدید طارق الهاشمی در داعش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مسئولان کمیسیون بین المللی صلح و امنیت از وجود برخی اطلاعات و مدارک در مورد فعالیت های طارق الهاشمی در ترکیه برای سازمان دهی و استخدام نیروهای جدید و تازه نفس تروریستی از عراق و سوریه و نیز سایر کشورهای عربی برای داعش خبر دادند.

مسئولان این کمیسیون ادامه دادند: این فعالیت الهاشمی علاوه بر حمایت های های مالی او از داعش است که تا پیش از این برای حمایت از این گروه تروریستی انجام می داد. در واقع نامبرده علاوه بر حمایت مالی از این گروه تروریستی و انجام مراوادات مالی برای این گروه در ترکیه و سایر کشورهای منطقه، هم اکنون وظیفه استخدام و سازماندهی نیروهای جدید از کشورهای عربی را نیز بر عهده گرفته است.

طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهور عراق بود که پس از افشای نقشش در عملیات های تروریستی و صدور دستور بازداشتش از سوی پنج قاضی ارشد عراق،‌ به کردستان عراق فرار کرد و حاضر به تسلیم خود و حضور در دادگاه نشد. بسیاری از مردم عراق نیز با برگزاری تظاهرات اعتراضی خواستار تحویل وی برای محاکمه شدند.

طارق الهاشمی از آن زمان تا کنون در ترکیه به سر می برد و از چهره هایی است که به دنبال تبدیل درگیری های تروریستی داعش به یک جنگ مذهبی است. او اشغال موصل توسط داعش را یک انقلاب سنی دانسته بود!

