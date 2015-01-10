شیخ عفیف النابلسی: امام خمینی(ره) روح جدیدی به اسلام بخشید/ همچنان به جمهوری اسلامی وفادارم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آیت الله شیخ عفیف النابلسی» از علمای شیعه لبنان با دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی(ره) بنده صالح خدا و حجت او بر جهانیان بود که به اسلام روح جدیدی بخشید.

این عضو مجلس اعلای شیعیان لبنان با تأکید بر اینکه امام راحل(ره) به مسلمانان ارزش معنوی داد افزود: وی در برابر دشمنان ایستادگی کرد و علیرغم فشارهای فراوانی که از سوی جهانخواران به ایران می آمد، فتوای تاریخی علیه «سلمان رشدی مرتد» را صادر کرد.

شیخ عفیف النابلسی تصریح کرد: اینجانب مقالات متعدی درباره اندیشه های امام(ره) تألیف کرده ام و همچنان نسبت به رهبر و جمهوری اسلامی وفادار بوده، راه آنها را ادامه خواهیم داد.

عضو سابق حزب الله لبنان همچنین با اشاره به پیروزی بزرگ مقاومت اسلامی بر اسرائیل غاصب، گفت: در زمان جنگ 33 روزه نامه ای به امام خامنه ای نوشتم و با تشکر از ایشان نوشتم که اگر کمک ایران و دعای صالحان و مراجع عظام نبود ما در جنگ 33 روزه به پیروزی نمی رسیدیم.

«حجت الاسلام والمسلمین اختری» نیز ضمن ابراز خشنودی از این دیدار، تقارن بازگشت امام(ره) به میمن و پیروزی انقلاب اسلامی با ماه ربیع الاول و سالروز هجرت پیامبر(ص) را تقدیری الهی دانست و گفت: انقلاب اسلامی در سال 1400 هجری قمری و در طلیعه قرن پانزدهم، افقی نو در برابر مسلمانان جهان گشود.

د این دیدار «حجت الاسلام والمسلمین موسوی تبریزی» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان و سوریه نیز حضور داشت.

شایان ذکر است شیخ عفیف النابلسی از علمای بارز لبنان و عضو "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" است. وی به همراه «شهید شیخ راغب حرب» از مؤسسان "هيئة علماء جبل عامل" بود که سهم بزرگی در حمایت از مقاومت اسلامی در جنوب لبنان داشت. النابلسی همچنین در زمان دبیرکلی «شهید سید عباس موسوی» از کادر رهبری حزب الله محسوب می گردید؛ اما بعدها میدان تدریس و فعالیت علمی را برحصور مستقیم در عرصه سیاست ترجیح داد.

........................

پایان پیام/ 101