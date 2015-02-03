زن انتحاری خود را در شهر گومبه نیجریه منفجر کرد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک حمله انتحاری در نزدیکی ورزشگاهی در شهر گومبه در نیجریه دست کم ۵ کشته و ۱۸ مجروح به جای گذاشت.

این انفجار دقایقی پس از سخنرانی «گودلاک جاناتان» رئیس جمهوری نیجریه در جمع هوادارانش رخ داد.

پلیس شهر گومبه گفت که عامل انفجار یک زن بود که در خودرو نشسته بود. به گفته پلیس یک زن دیگر هم در این خودرو بود و هر دوی آن‌ها در اثر انفجار کشته شدند.

رئیس جمهوری نیجریه به منظور تبلیغات سیاسی و در راستای فعالیت‌های انتخاباتی به این شهر رفته بود که لحظاتی پس از سخنرانی وی انفجار انتحاری رخ داد.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیجریه روز ۱۴ فوریه برگزار می‌شود و «گودلاک جاناتان» و رقیبش، «محمدو بوهاری» در آن شرکت دارند.

گفتنی است یک روز قبل از آنکه رئیس جمهوری نیجریه در جمع هواداران خود سخنرانی کند، دو انفجار در همین شهر موجب کشته شدن ۵ نفر شده بود.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسوولیت انفجار گومبه را بر عهده نگرفته است اما گروه تروریستی بوکوحرام فعالیت زیادی در نیجریه دارد و انفجارهای این گروه در سال‌های گذشته صد‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

از روز گذشته فضای شدید امنیتی بر شهر گومبه حاکم است و نیروهای امنیتی با حضور خود رفت و آمد مردم را در اکثر مناطق محدود کرده‌اند.

انفجار انتحاری شهر گوبمه موجب ناآرامی‌هایی در این شهر شده و بعضی از جوانان خشمگین به هواداران رئیس جمهوری حمله کرده‌اند. این جوانان، دیدار رئیس جمهوری از شهر گومبه را انگیزه حملات اخیر می‌دانند.

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