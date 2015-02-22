باید به اسیر آب داد؛ نه اینکه او را آتش زد + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی داعش روز یکشنبه تصاویری از ۲۱ نیروی پیشمرگه را که در اسارت این گروه هستند، منتشر کرد که در داخل قفس‌هایی قرار گرفته‌ و در خیابان‌های یکی از شهرهای کرکوک برای نمایش گردانده می‌شوند.

همچنین یک ویدئوی ۹دقیقه‌ای که از سوی داعش منتشر شده نشان می‌دهد که این نیروهای کرد بر روی خودروها در قفس‌هایی در حال رژه در خیابان‌های شلوغ استان کرکوک در عراق هستند.

در ادامه یک تروریست داعشی با آن‌ها مصاحبه می‌کند و در پایان به گروگان‌ها گفته می‌شود در مقابل شورشیان داعش زانو بزنند.

از سرنوشت این نیروهای پیشمرگه از زمان انتشار این ویدئو اطلاعی در دست نیست زیرا در این ویدئو نشان داده نشده است آن‌ها اعدام شده‌اند. با این حال، «شیراز ماهر» محقق ارشد در مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی مستقر در کینگز کالج لندن بر این باور است که این گروگان‌ها احتمالا کشته شده‌اند.

داعش چند روز پیش هم اقدام به پخش تصاویر ویدئویی از اسرای پیشمرگه کرده و اعلام کرده بود که نیروهای پیشمرگه را زنده خواهد سوزاند.

این اقدام داعش شبیه ویدئوی منتشر شده از «معاذ الکساسبه» خلبان اردنی است که اوایل این ماه زنده زنده در قفسی سوزانده شد و به اعتقاد بسیاری سرنوشت خلبان اردنی در انتظار کردهای پیشمرگه است.

خانواده‌های تعدادی از این اسرا از مقامات کُرد خواسته‌اند اقدامات لازم را برای آزاد کردن این اسرا انجام دهد.

در جبهه مقابل نیروهای پیشمرگه در محور استراتژیک گویر و مخمور در استان نینوا از کشته‌ شدن ۵۰ عضو گروه داعش در جنگ با پیشمرگه‌ها خبر دادند.

«سیروان بارزانی» فرمانده‌ پیشمرگه در محور گویر و مخمور واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی اربیل، درباره‌ این حمله گفت: بلافاصله‌ پس از شروع حملات داعش در این محور نیروهای پیشمرگه ضد حمله‌ شدیدی صورت داد و جنگ و درگیری، مدت کوتاهی ادامه ‌داشت اما عناصر داعش متحمل زیان و تلفات سنگینی شدند.

به‌ گفته‌ این فرمانده‌ پیشمرگه، در این درگیری نزدیک به‌ ۵۰ عضو داعش در جنگ با پیشمرگه‌ها و بمباران‌های جنگنده‌‌های ائتلاف بین المللی کشته‌ شدند و ضمن به اسارت گرفتن تعدادی از داعشی‌ها سلاح‌های زیادی از آنان به‌ غنیمت گرفته‌ شد.

نیروهای پیشمرگه باوجود جنایت‌های هولناکی که داعش علیه آنها و مردم عراق و سوریه روا می‌دارند به بهترین وجهه ممکن اُسرای داعش برخورد می‌کنند. در تنها نمونه‌ای که امروز پس از عملیات محور گویر و مخمور روی داد کردهای عراق به داعشی‌های تشنه آب دادند رحم و مروتی که تروریست‌های داعش هرگز آن را انجام نمی‌دهند.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸