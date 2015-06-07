به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در ترکیه، نشان از این دارد که حزب حاکم این کشور، تنها 41 درصد آراء را به دست آورده است و در نتیجه بتنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد.

با شمارش نود و سه درصد آراء، "حزب عدالت و توسعه" به رهبری «احمد داود اوغلو» ــ و در واقع «رجب طیب اردوغان» ــ گرچه پیشتاز انتخابات است اما حائز اکثریت مطلق نشده است و 41.6 درصد آراء را برده است.

پارلمان ترکیه 550 عضو دارد و یک حزب باید 276 کرسی داشته باشد تا بتواند بتنهایی دولت را تشکیل دهد؛ در حالی که حزب عدالت و توسعه تاکنون 262 کرسی را به دست آورده و به نظر نمی رسد به 276 نماینده برسد.

حزب اردوغان در انتخابات سابق مجلس، 49.9 درصد آراء را به خود اختصاص داده و 326 کرسی را در اختیار گرفته بود؛ اما به نظر نمی رسد که در این انتخابات، بتواند در بهترین حالت، بیش از 42 درصد از رآی مردم ترکیه را اخذ کند.

حزب چپ "جمهوریخواه خلق" تاکنون 25.2 درصد آراء و 129 کرسی را به خود اختصاص داد.

حزب راستگرای "حرکت ملی" نیز با سه درصد بیشتر از انتخابات سابق، تاکنون 16.7 درصد آراء را حائز شده است و 84 نماینده آن در انتخابات پیروز شده اند.

اما بیشترین نارضایتی از دولت در اقبال مردم ترکیه به "حزب دموکراتیک خلق‌ها" که نماینده کُردهاست بروز کرد؛ جایی که این حزب با رشد قابل توجه آراء، 12 درصد و 75 کرسی را به دست آورد و اکنون چهارمین جایگاه را دارد.

شرط ورود یک حزب سیاسی به مجلس ترکیه، کسب حداقل 10 درصد کل آرای مردم است و این پیروزی، موجب شد تا طرفداران این حزب در استان کردنشین "دیار البکر" به خیابان‌ها بریزند و شادی کنند.

شایان ذکر است بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه دیروز برگزار شد و نزدیک به 20 حزب با یکدیگر رقابت کردند.

براساس اعلام هیأت عالی انتخابات ترکیه 56 میلیون نفر ــ در داخل کشور 53 میلیون در داخل و 3 میلیون نفر در خارج ــ واجد شرایط رای دادن بودند و باید پای 174 هزار صندوق رای می‌رفتند. گفته می شود میزان مشارکت، بالای 80 درصد بوده است.

خبر تکمیلی

در ساعت 24 یکشنبه در حالی که آراء بیش از 96 درصد صندوقها شمارش شده اند، نتیجه به شرح زیر است:

1. حزب عدالت و توسعه (اردوغان) : 40.64 درصد ــ 256 کرسی

2. حزب جمهوریخواه خلق (چپ گرا) : 25.34 درصد ــ 132 کرسی

3. حزب حرکت ملی (راست‌گرای افراطی) : 16.58 درصد ــ 82 کرسی

4. حزب دموکراتیک خلق‌ها (اکراد) : 12.76 درصد ــ 80 کرسی

.............................

پایان پیام/ 101