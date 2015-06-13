به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سردار اشتری» فرمانده جدید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴، با سفر به قم، با مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

«حضرت آیت الله العظمی مکارم ‌شیرازی» در این دیدار، از امنیت به عنوان بستر تمامی فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یاد کرد و فعالیت نیروی انتظامی را بسیار مهم و اساسی خواندند.

ایشان فرماندهان و دست اندرکاران نیروی انتظامی را به اهتمام و اقتدار بیش از پیش در اجرای برنامه ها و ماموریت ها توصیه کرد و حفظ امنیت فیزیکی و اخلاقی جامعه را از جمله وظایف مهم این نیرو دانستند.

معظّم له تصریح کردند: در کنار قاطعیت در اجرای برنامه ها از سوی نیروی انتظامی، رعایت ادب و برخورد شایسته و محبت آمیز نیز امری لازم است که باید به آن اهتمام داشت.

ایشان افزودند: برخلاف آنچه برخی می پندارند نظارت بر امور اخلاقی جامعه یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی است، مخصوصا در نظام جمهوری اسلامی.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطرح شدن مسأله ورود زنان به ورزشگاه‌ها، فرمودند: سؤالی که مطرح است این است که اگر زنان وارد ورزشگاه نشوند چه اتفاقی می‌افتد؟ و چه نیازی در حال حاضر داریم که ایجاد اختلاف در جامعه کنیم؟

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خواستار پرهیز همه افراد از بیان مسائل غیرضروری و اختلاف برانگیز مانند برگزاری ارکست کذایی در جامعه شد و این مهم را در حفظ وحدت و همدلی در جامعه مؤثر خواندند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته ای اشاره و تصریح کردند: در شرایطی که غربی ها مانند کودکان هر روز به دنبال بهانه جویی تازه و زیاده خواهی هستند نباید در داخل دچار اختلاف و چند دستگی شویم.

معظّم له ضمن تاکید بر لزوم همدلی، وحدت و انسجام داخلی، از مسؤولان دولتی نیز خواست به گونه ای سخن نگویند که در تضاد با برنامه ها و وظایف ناجا باشد.

ایشان در بخش پایانی سخنان خود ضمن بیان توصیه های مهم به فرمانده نیروی انتظامی، تاکید کردند: در توصیه های رهبری به شما همه گفتنی ها گفته شده است و شما باید برای اجرایی کردن آن برنامه داشته باشید و ان شاءالله کارگروهی تشکیل داده اید.

آیت الله مکارم ‌شیرازی در پایان برای موفقیت آنها در انجام وظایفش دعا فرمودند.

در ابتدای این دیدار، سردار اشتری گزارشی از برنامه‌های آینده این نیرو ارائه داد.

........................

پایان پیام/ 101