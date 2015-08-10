به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در توضیح اقامه نماز جماعت در مساجد شهری و روستایی استان لرستان گفت: بیش از ۹۰ درصد مساجد شهری استان نماز جماعت مغرب و عشا را برپا می کنند.

«حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی امین» افزود: حدود ۱۶۰ مسجد روستایی که چندین سال است روحانی در آن ها مستقر شده است در سه وعده نماز صبح، ظهر و عشا دارند.

حداقل دو وعده نماز جماعت اقامه شود

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: در مساجد سطح استان حداقل باید دو وعده نماز جماعت اقامه شود اما در مساجدی که امام جماعت ندارند یا مساجد تعطیل است یا نماز جماعت برپا نمی شود.

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی امین اضافه کرد: در بخش نماز ظهر ۱۵۰ مسجد سطح استان نماز ظهر دارند، حدود ۳۰۰ مسجد شهری داریم که در ۵۰ درصد آن ها نماز ظهر اقامه می شود.

وی اظهار داشت: در شهر خرم آباد ۴ تا ۵ مسجد نماز صبح دارند، حدود مساجد شهر خرم آباد نماز صبح، ۳۰ درصد مساجد خرم آباد نماز ظهر و بالای ۹۰ درصد نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

نماز ظهر ادارات به وقت دوم بیافتد

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان خاطر نشان کرد: مساجد وسط شهر، مساجد کم جمعیت و مساجد حاشیه شهر مساجد خوبی هستند، نماز های خوبی اقامه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی امین یادآور شد: فعال سازی مساجد به عهده ائمه جمعه است، امام جمعه متولی بحث نماز جماعت و مساجد است.

وی عنوان کرد: نماز صبح هنوز در مساجد کشور هم جا نیفتاده است نه امام کار کرده است نه ماموم، در اقامه نماز ظهر بخشی از ائمه جماعت برای اقامه نماز به ادارات می روند، نماز ظهر ادارات به وقت دوم بیافتد، در وقت اول نماز جماعت در مساجد اقامه کنند.

مساجد شهری و روستایی خانه عالم داشته باشند

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: در بحث روحانی و ائمه جماعت یک مشکل داریم، روحانی تمام وقت در اختیار مسجد است ، مساجد ما خانه عالم ندارد اگر خانه عالم داشته باشد روحانی کنار مسجد است.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: خانه عالم قبلا فقط روستایی بود، الان خانه عالم می تواند در روستا و شهر باشد، اعتبار را به سمت خانه های عالم شهری ببریم، الان برخی مساجد شروع کرده اند، این راهکاری است که باید به آن پرداخته شود.

وی تاکید کرد: اگر این اتفاق بیافتد می توان ائمه جمعه را تشویق کرد، بیش از ۸۰ درصد مساجد دارای خانه های عالم و امام جماعت می شوند، در ایام رمضان روحانی حضور پیدا می کند امام در طول سال چنین نیست.

برای همه مساجد استان امام جماعت نداریم

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ روحانی در سطح استان داریم، کل روحانیان عمامه به سر استان ۶۰ نفر است اگر بخواهیم به همه مساجد امام جماعت بدهیم کمبود روحانی داریم.

مهدوی امین خاطرنشان کرد: نیاز به کار است در آینده باید برنامه ریزی مدون داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در ۲۰ مسجد شهر خرم آباد روحانی مستقر گذاشته ایم، بحث روحانی مستقر را چه تمام وقت وچه پاره وقت باید انجام دهیم این بحث می تواند خیلی به مساجد ما کمک کند.

ائمه جمعه که سه وعده نماز جماعت دارند تجلیل شوند

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: مسجد ابوالفضل(ع)، مسجد شهید مدنی میدان بسیج، مسجد امام علی(ع) گلدشت و مسجد شهید مدنی منطقه پشته مساجدی از خرم آباد هستند که سه وعده نماز جماعت در روز اقامه می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی امین گفت: در بحث تشویق ائمه جماعت کسانی که سه وعده نماز جماعت دارند سالانه تشویق شوند واز آن ها تجلیل به عمل بیاید

وی افزود: در مساجدی که مردم محروم هستند و امام جماعت ندارند در بحث روحانی مستقر به این ها کمک کنیم، هم چنین در طرح های موسمی مانند ماه رمضان، دهه محرم، دهه آخر صفر، ایام شهادت امام صادق(ع) و ایام فاطمیه که اعزام روحانیان صورت می گیرد به مناطقی که محروم و روستایی هستند و امام جمعه ندارند کمک کنیم.



.............

پایان پیام/ 224