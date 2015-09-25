آیا وقت آن نرسیده که دول اسلامی نسبت به جنایات آل سعود تصمیم جدی بگیرند؟

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله العظمی «نوری همدانی» در پیامی فاجعه اسفناک و ضایعه مولمه در خانه امن الهی که منجر به کشته و مجروح‌شدن دست‌کم دو هزار از زائران بیت‌الله الحرام گردید؛ را تسلیت گفتند.

مرجع عالی‌قدر جهان تشیع در این پیام ضمن محکومیت سهل‌انگاری رژیم سعودی در تامین امنیت حجاج بیت الله الحرام تاکید کرد: مصیبتی که روز گذشته، مصیبت بسیار بزرگ و فاجعه عظیمی برای اسلام و مسلمین است.

ایشان تصریح کردند: همه می‌دانند آل سعود که خود را خادم الحرمین الشریفین می‌نامد؛ جز نوکری آمریکا و ارتباط با صهیونیست‌ها و تقویت و ایجاد گروه‌های تکفیری همچون داعش و بوکوحرام نقش دیگری ندارد و این امروز یکی از مشکلات دنیای اسلام است.

به گزارش ابنا، متن کامل پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

مصیبتی که روز گذشته در حرکت مسلمانان برای رمی جمرات در سرز مین منا به وقوع پیوست؛ مصیبت بسیار بزرگ و فاجعه عظیمی برای اسلام و مسلمین است.

آیا وقت آن نرسیده است که مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی نسبت به جنایت‌هایی که آل سعود در تاریخ ننگین خود مرتکب شده و روز به روز در ارتکاب جنایات بیشتر در عراق، یمن، سوریه و بحرین چهره زشت و شوم خود را بهتر نشان می‌دهند؛ تصمیمات جدی و اجتماعی بگیرند.

همه می‌دانند آل سعود که خود را خادم الحرمین الشریفین می‌نامد؛ جز نوکری آمریکا و ارتباط با صهیونیست‌ها و تقویت و ایجاد گروه‌های تکفیری همچون داعش و بوکوحرام نقش دیگری ندارد و این امروز یکی از مشکلات دنیای اسلام است.

بالاخره ما امروز از مسلمانان جهان می‌خواهیم که با توکل به خدا و احساس مسئولیت الهی ساکت نباشند و با وحدت و یک‌پارچگی در برابر قدرت‌های شیطانی تصمیمی که موجب عزت و یکپارچگی و عظمت اسلام و مسلمین است بگیرند.

إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم

ما این مصیبت عظیم را به حضور مبارک ولی عصر ارواحنا فداه و مسلمانان جهان خصوصاً داغ‌دیدگان هموطنان عزیزمان تسلیت می‌گوییم و اطمینان داریم که جان‌باختگان این حادثه در درگاه خداوند دارای فضیلت و ثواب بسیاری می‌باشند و شفای عاجل مصدومان این حادثه را از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.

حسین نوری همدانی

11 ذی الحجه الحرام

............................

پایان پیام/ 226