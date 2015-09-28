به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پی فاجعه مصیبت‌بار منا که طی آن تعدادی از حجاج ایرانی و کشورهای دیگر جان باختند، پیام تسلیتی را به روسای مجالس کشورهای اسلامی فرستاد.

دکتر «علی لاریجانی» در این پیام آورده است: حادثه "سقوط جرثقیل" و "منا" موجی از غم و اندوه در جهان اسلام گسترانید و عید مسلمانان را به عزا تبدیل نمود.

وی تاکیده کرده است: بی‌تردید مسئولیت این مصیبت عظمی و حوادث دیگر در مراسم حج به عهده دولت پادشاهی عربستان سعودی بوده و مسئولین این کشور باید در مقابل افکار عمومی و ماتم‌زده مسلمانان جهان، به دور از هرگونه فرافکنی، پاسخگو باشند.

این پیام می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی ایران از مجالس کشورهای اسلامی می‌خواهد، با عنایت به عظمت حادثه مزبور و حوادث مشابه در سال‌های گذشته در زمان برگزاری مناسک حج، برای عدم تکرار اینگونه حوادث دردناک در سال‌های آتی و در راستای برگزاری شایسته و بایسته این کنگره عظیم سالانه مسلمانان، تدبیری بیاندیشند.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

فاجعه مصیبت‌بار «منا» که منجر به جان باختن و مصدوم شدن جمع زیادی از مومنان میهمان خداوند رحمان از کشورهای گوناگون گردید و نیز حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام موجی از غم و اندوه در جهان اسلام گسترانید و عید مسلمانان را به عزا تبدیل نمود و این در حالی است که خداوند مکه را بلد امن خود قرار داده است.

بی‌تردید مسئولیت این مصیبت عظمی و حوادث دیگر در مراسم حج به عهده دولت پادشاهی عربستان سعودی بوده و مسئولین این کشور باید در مقابل افکار عمومی و ماتم‌زده مسلمانان جهان، به دور از هرگونه فرافکنی، پاسخگو باشند.

مجلس شورای اسلامی ایران ضمن ابراز تسلیت به مسلمانان جهان و اظهار همدردری با خانواده‌های جان باختگان، از مجالس کشورهای اسلامی می‌خواهد، با عنایت به عظمت حادثه مزبور و حوادث مشابه در سال‌های گذشته در زمان برگزاری مناسک حج، برای عدم تکرار اینگونه حوادث دردناک در سال‌های آتی و در راستای برگزاری شایسته و بایسته این کنگره عظیم سالانه مسلمانان، تدبیری بیاندیشند.

مجلس شورای اسلامی ایران همچنین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را برای ریشه‌یابی علت حادثه مذکور ضروری دانسته و آمادگی خود را برای حضور در این کمیته اعلام می‌دارد.

در پایان بار دیگر این مصیبت عظیم را به مسلمانان جهان تسلیت گفته، برای جان‌باختگان غفران الهی و برای مصدومین شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

علی لاریجانی

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