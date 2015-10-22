به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته یک صهیونیست را به گمان اینکه جوانی فلسطینی است و قصد اجرای عملیات ضد صهیونیستی در قدس را دارد، به هلاکت رساندند.

رسانه‌های صهیونیستی چهارشنبه شب اعلام کردند که یک عملیات بزرگ مقاومتی در خیابان برمیاهو در قدس اشغالی به وقوع پیوسته و نظامیان صهیونیست موفق شده‌اند مجری این عملیات را از پا در آوردند اما دقایقی بعد مشخص شد که فرد به کشته رسیده صهیونیست است نه فلسطینی.

این چندمین مورد از کشتن صهیونیست‌ها به طور اشتباه است، به طوری که قبلا نیز شاهد چنین حوادثی بودیم و نظامیان صهیونیست تاکنون چندین مرتبه اقدام به تیراندازی به سمت صهیونیست‌ها و حتی هلاکت آن‌ها کرده‌اند به گمان اینکه فلسطینی هستند و قصد اجرای عملیات شهادت طلبانه را دارند.

تمامی این اقدامات بیانگر شیوع بیماری هیستری در میان صهیونیست‌ها و سرخوردگی آن‌ها از افزایش عملیات‌های شهادت طلبانه جوانان قهرمان فلسطینی است و اکنون صهیونیست‌ها از هر شیء جنبنده‌ای در اطراف خود وحشت دارند و برای دفاع از خود حتی به یکدیگر هم رحم نکرده و همدیگر را می‌کشند.

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