رئیس جامعة المصطفی شعبه بنگلادش حمله تروریستی به مسجد شیعیان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جامعة المصطفی العالمیة شعبه بنگلادش با صدور پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مسجد شیعیان در شهر داکا از دولت این کشور خواست تا هرچه سریعتر عاملان این فاجعه انسانی را محاکمه و به سزای عملشان برسانند.

متن کامل پیام «حجت‌الاسلام امیر انصاری» رئیس نمایندگی جامعة المصطفی در بنگلادش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

بار دیگر دست جنایتکاران صهیونیسم از آستین گروهک های بی عقل وبی منطق بیرون آمد و در شب عزای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهم السلام با پرتاب بمب دستی عزاداران حسینی را در حسینیه مبارکه دالان به خاک و خون غلطاندند و عده‌ای از جوانان معصوم و عاشق امام حسین علیه السلام را شهید و مجروح نمودند.

ضمن تسلیت به خانواده‌های محترم جانباختگان و دعا برای سلامتی مجروحان این حادثه دلخراش، از دولت بنگلادش تقاضا دارم هرچه سریعتر عاملان این فاجعه انسانی را محاکمه و به سزای عملشان برسانند.

دکتر انصاری

رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه

شعبه بنگلادش

بر اثر انفجار در هنگام برگزاری مراسم عزاداری شب عاشورا در حسینیه شیعیان شهر داکا یک نفر شهید و ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

گروه تکفیری داعش، مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.



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