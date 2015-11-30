به صلیب کشیدن یک جوان سنی به دست داعش + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی تکفیری داعش، یک مرد سنی از قبیله الجبور را به اتهام فرار به سمت مناطق خارج از حکومت خود به صلیب کشید.

این جوان که به خاطر ترس از حملات وحشیانه داعش به مناطق شیعه نشین گریخته بود و قصد همکاری با سازمان بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) را داشت، پس از دستگیری همانند تصویری که مسیحیان از حضرت مسیح(ع) برای خود متصور هستند، به صلیب آویخته و سپس تیرباران شد.

اطلاعاتی در دست است که پنج تن دیگر از جوانان همین قبیله، با اتهامات مشابهی، به همین روش به صلیب کشیده شده و تیرباران شدند.

از بدو ورود داعش به عراق، این گروه تروریستی بسیاری از علما و مردم سنی مناطق مختلف از جمله شهر موصل و دیگر شهر‌ها را به قتل رسانده است. در هیچ یک از این قتل‌ها، اتهامات قابل قبولی طرح نشده و تنها بهانه‌ای برای کشتن افراد مذکور مطرح شده بود.

این اولین بار نیست که داعش جوانان عراق و سوریه را به این شکل اعدام می‌کند. پیش از این نیز چندین جوان عراقی و سوری با اتهامات مختلف از جمله روزه خواری، به صلیب کشیده بودند.

جوان سنی به صلیب کشیده شده که اتهام او پیوستن به «الحشد الکفری» بیان شده

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