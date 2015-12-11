کشته شدن عاملان حمله به فرودگاه قندهار + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش افغانستان اعلام کرده که شمار تلفات حمله گسترده شورشیان طالبان به یک محله غیرنظامی و یک پایگاه نظامی در قندهار به ۵۰ نفر رسیده است.

این وزارت در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه منتشر کرده گفته است که در این حمله ده سرباز ارتش ملی، دو مامور پلیس و ۳۸ غیرنظامی کشته شدند.

بر اساس گزارش این وزارت، ۱۷ سرباز ارتش، چهار سرباز پلیس و ۱۴ غیرنظامی نیز در این رویداد زخمی شده‌اند.

روز سه شنبه ساعت ٣٠: ۵ به وقت محلی، یازده مهاجم انتحاری به این محله غیرنظامی، که شامل تعدادی خانه مسکونی، بازار و مدرسه می‌شود، حمله کرده بودند.

در اعلامیه‌ وزارت دفاع آمده که در ضد حمله نیروهای امنیتی افغانستان تمام مهاجمان کشته شدند. آخرین مهاجم حوالی ساعت هشت شب گذشته از پای درآمد.

پیش‌تر منابع محلی در قندهار گفته بودند که این مهاجمان پس از ورود به مدرسه و خانه‌های مسکونی به تیراندازی به سوی تاسیسات فرودگاه قندهار پرداختند و با نیروهای دولتی درگیر شدند.

مقام‌های ولایت قندهار گفته‌ بودند که مهاجمان به کلاشنیکف و نارنجک مسلح بودند.

گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است.

«قاری یوسف احمدی» سخنگوی این گروه مدعی شده که ده‌ها سرباز ارتش کشته، ده‌ها خانه ویران و چندین هواپیما منهدم شده‌اند.

فرودگاه قندهار، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی جنوب افغانستان به شمار می‌رود که نه تنها نیروهای امنیتی افغانستان، بلکه حدود دو هزار نیروی ناتو آنجا حضور دارند. بنابراین، فرودگاه قندهار، یکی از امن‌ترین فرودگاه‌های افغانستان به شمار می‌رود و برای ورود آن باید از چند پست ایست و بازرسی عبور کرد.

اکنون مقامات افغانستان می‌خواهند بدانند که مهاجمان چگونه با این همه تسلیحات وارد فرودگاه قندهار شدند. درگیری‌ها در فرودگاه، شامگاه سه شنبه آغاز شد و روز چهارشنبه ادامه داشت. در بین افراد کشته شده، زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند، زیرا درگیری‌ها به محل سکونت خانواده افسران ارتش و نظامیان بازنشسته نزدیک بود. محافظ شخصی فرمانده سپاه افغان‌ها نیز در این درگیری‌ها کشته شد.

ارتش افغانستان تسلیحات توقیف شده از شبه نظامیان طالبان را به نمایش گذاشته است.

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