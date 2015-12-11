نامه رهبری به جوانان غربی حکمت نامه است/ سران ترکیه کارهای دشمن شادکن انجام ندهند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نامه دوم رهبر معظم انقلاب خطاب به جوان‌های اروپایی و غربی گفت: این نامه حکمت نامه، افشا کننده و روشنگرانه است.

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران افزود: این نامه دعوت فطرت‌ها به حقایق موجود در اسلام، واقعیت دین، استعمار و تصویر قشنگی است بین حق و باطل و تزویر و حقیقت.

وی افزود: این نامه هشداری است به جوانان خودمان و جوانان دنیا که در چه شرایطی هستیم و تکلیف ما این است که دست تزویر، فریب و نا‌امن کننده جامعه بشری را بشناسیم و به فطرت و دین فطری یعنی اسلام برگردیم.

صدیقی تصریح کرد: سراسر این نامه نور است و انسان احساس می‌کند که این نامه‌ای از سوی نماینده پیامبر و امام زمان(عج) است که سرپرستی همه را در عهده خودش می‌داند و برای جهانیان دلسوزی دارد مانند‌‌ همان دلسوزی که پیامبر به انسان‌ها داشت.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) در طول عمر بابرکت خویش همیشه نگران هدایت انسان‌ها بود و از این بابت غصه می‌خورد، افزود: این نامه در واقع ریشه‌های خشونت و برخورد دوگانه و تزویر غرب را بسیار ظریف و حکیمانه روشن کرده است.

خطیب نماز جمعه تهران با استقبال از اینکه برخی از کلیسا‌ها و برخی دیگر از مراکز در غرب این نامه را پذیرا شدند و نامه در آن‌ها قرائت شد، گفت: ان شاءالله این نامه مانند نامه‌های پیامبر اسلام(ص) نوید جهانی شدن انقلاب انسانی، اسلامی، فطری و آرامش بخش اسلام است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو افزود: جوانان دانشجو بعد از کودتای ۲۸ مرداد در مقابل سلطه استعمار و آمریکا ایستادند و خاطره‌ای تاریخی بوجود آوردند.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی گفت: چهره کریه شیطان بزرگ چهره خشونت، فریب، غیرقابل اعتماد و عهد شکن بود و همیشه حالت گرگ گونه داشت.

وی با بیان اینکه دانشجویان در اصل انقلاب با امام همراه بودند و در تشکیل نظام، سپاه و جهاد سازندگی موثر بودند، اظهار داشت: ‌ دانشجوی ما هویت دینی دارد و مادران آن‌ها با محبت علی (ع) به آن‌ها شیر داده‌اند بنابر این سیاست زده‌ها و غرب زده‌ها برغم همه تلاش‌های خود نتوانستند دانشگاه‌ها را به صورت پایگاه دشمن درآورند.

وی با اشاره به اینکه امروز دانشگاه‌ها پایگاه اعتکاف، نماز جماعت و مراسم امام حسین (ع) است، افزود: جای تأسف و تأمل است که باز هم سیاست باز‌ها و کسانی که قائله ۸۸ را به پا کردند به راحتی بروند و در آنجا احیای فتنه کنند.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: مجاری اجرایی نباید این طور زمینه سازی کنند و با این رویکرد مردم را نگران کنند.

وی افزود: احیای هویت دانشجویی و جنبش دانشجویی استقلال طلبی و مبارزه با استکبار و استعمار، بی‌دینی و ابتذال است.

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی گفت: امید می‌رود دانشجویان ما یاران امام عصر(عج) و منشأ تحول و آماده سازی مدینه فاضله در کشور باشند.

وی افزود: این‌ها بچه‌هایی هستند که سپاه و جهاد سازندگی را بوجود آوردند و توقع است که طوری عمل نشود که مردم، متدینین و علاقه مندان شهدا نگران شوند.

امام جمعه موقت تهران گفت: از برخی سخنرانی‌ها و حضور برخی سخنران‌ها و ایجاد فضای مصنوعی که انسان را نگران می‌کند اظهار تأسف داریم.

وی افزود: مسئولان مردم را به خود بدبین نکنند و حیف است که افرادی کارهایی کنند که مردم به آن‌ها بدبین شوند.

صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شورای نگهبان یکی از ارکان قانونی کشور است و از‌‌ همان روزهای تأسیس غرب گرا‌ها با آن مخالف بودند، گفت: هیچ کشوری نیست که رئیس جمهور و نمایندگانش بدون هیچ نظارتی نامزد و انتخاب شود.

وی با بیان اینکه وقتی یک نانوا یا کاسب یا راننده تاکسی می‌خواهد کار خود را شروع کند باید پروانه بگیرد و صلاحیت وی احراز شود، افزود: این درست نیست که تصور شود پست‌های کلیدی کشور را به افرادی بدهیم که صلاحیت آن‌ها احراز نشده باشد و این باعث پایمال شدن حقوق مردم می‌شود.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: شورای نگهبان باید طوری عمل کند که در خبرگان محل فتنه و فتنه گر نباشد و این مطالبه مردم است.

وی با بیان اینکه در شورای نگهبان فقها و حقوقدانان عالم و عامل وجود دارند که نظارت و بررسی می‌کنند، افزود: بنابر این مخالفت با شورای نگهبان از سوی عده‌ای صورت می‌گیرد که نگران هستند انتخاب نشوند و به آن دامن می‌زنند و البته در این زمینه رسانه‌های بیگانه نیز آتش بیار معرکه هستند.

صدیقی گفت: شورای نگهبان، سپاه، بسیج و حرکت‌های فرهنگی اربعینی مورد بغض دشمن است.

وی خطاب به مخالفان شورای نگهبان در داخل افزود: شما چرا مخالفت می‌کنید و نباید با این موضوع دربیافتید.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: اعضای شورای نگهبان مورد اعتماد رهبری هستند و با این طوفان‌ها نمی‌لغزند و البته متوجه می‌شوند که خبرهایی هست و اشخاص ناسالمی می‌خواهند خود را تحمیل کنند.

وی افزود: شورای نگهبان بدون واهمه حفظ حقوق مردم را سرلوحه خود قرار دهد و تا احراز صلاحیت نکرده کسی را تأیید نکند.

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور میلیونی زائران اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین گفت: این عظمت عشق، محبت و اعتقادات ریشه دار مردم به حضرت حسین(ع) است و نوید بیداری جدید و حال حماسی می‌دهد.

وی افزود‌: در شرایطی که داعش هر روز فاجعه می‌آفریند و تهدید می‌کند سیل مشتاقان جان به کف گرفتند و در مقابله با فرهنگ غربی و انفعال برخی داخلی‌ها و برخی روزنامه‌ها حرکت تهاجمی عاشقانه و عارفانه را به سمت محور عشق ایجاد کردند و این نوید آمدن حضرت مهدی(عج) را می‌دهد.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: این حرکت مانور عشق و ایثار و قربانی شدن زیر پرچم ولایت است.

وی با تشکر از مردم و اعضای ستاد اربعین افزود: توقع می‌رود آسیب‌های موجود شناسایی شود و خدمات بیشتری در سال‌های آینده به مردم ارائه شود.

صدیقی با تقدیر از دولت و مردم عراق برای مهمان نوازی از زائران امام حسین (ع) گفت: اینکه جمعیت بیست و چند میلیونی به زیارت می‌رود و در امنیت برمی گردد یک حرکت الهی و نشان دهنده آن است که دنیا باید راه جدیدی را در پیش گیرد.

خطیب نماز جمعه تهران با گرامیداشت هفته وقف تجاوز ترکیه را برای این کشور و منطقه مضر خواند و افزود: در این تجاوز هیچ منطقی دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ملت ترکیه مسلمانند و از حکومتشان با این کار راضی نخواهند بود گفت: چرا با مسلمانان و همسایه‌ها بد می‌کنید.

حجت الاسلام صدیقی گفت: ما این حرکت را محکوم می‌کنیم و به سران ترکیه نصیحت می‌کنیم که اینگونه کارهای دشمن شادکن را انجام ندهند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: شما با این کارتان خودتان را ضعیف و منفور می‌کنید.

وی گفت: به حکومت آذربایجان نیز نصیحت می‌کنیم که مردم شما علاقه‌مند امام حسین(ع) هستند، چرا در روز اربعین به عزاداران ایشان یورش می‌برید و آن‌ها را به شهادت می‌رسانید و باید بدانید که اینگونه حرکات به نفع هیچ حکومتی نیست.

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