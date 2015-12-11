ارتش سوریه روستای «أم توينة» در حماه را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی المیادین در خبری فوری به نقل از مرکز غیر دولتی دیدهبان حقوق بشر از آزادسازی روستای «أم توینة» در استان حماه خبر داد.
بر پایه این خبر، ارتش سوریه به همراه نیروهای همپیمانش کنترل روستای «أم توینة» در نزدیکی منطقه «السلمیة» واقع در شرق حومه استان حماه را به دست گرفت.
گفتنی است نزدیک به ۹۰ درصد از استان حماه تحت کنترل نیروهای سوری است و بخشهایی از مناطق شمال و جنوبی استان تحت اشغال گروههای تروریستی میباشد.
بخشی از شرق استان نیز تحت اشغال گروه تروریستی ـ تکفیری داعش است.
......................
پایان پیام/ ۲۷۳