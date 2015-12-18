خاتمی: دولت نیجریه با جنایت فجیع علیه شیعیان، به گرداب افتاد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خطیب جمعه تهران با اشاره به آغاز نام نویسی از نامزدان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قرآن در سوره نور آیه 62 سخن از امر جامع دارد و بنا به تفسیر منظور از امر جامع، نماز جمعه و جهاد است و با این تفسیر، انتخابات هم می تواند امر جامع باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد خاتمی» افزود: هر رایی که به صندوق انداخته شود یک رای مجدد به نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان، کف صلاحیت‌ها را مشخص می‌کند، تصریح کرد: سقف صلاحیت‌ها با شما مردم است. شورای نگهبان می‌گوید که فلان آقا حداقل صلاحیت را دارد، اما عقل می‌گوید که اصلح را برگزینیم و اصلح یعنی کسی که تدین دارد، با مردم است، لیاقت دارد و ولایت مدار عملی است نه شعاری.

امام جمعه موقت تهران گفت: مردم آنهایی را که خودشان می‌شناسند رای دهند و درخصوص کسانی هم که شناخت ندارند تحقیق کنند و یک راه دیگر برای شناخت نامزدان، حمایت کنندگان از نامزدان است و از این طریق می توان فلان نامزد را شناخت.

خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بسته شدن پرونده پی ام دی اشاره کرد و افزود: این پرونده با تلاش مسئولان محترم بسته شد که از رئیس محترم جمهور و تیم مذاکره کننده تشکر می‌کنم، اما باید پنج نکته را عرض کنم.

وی ادامه داد: نکته نخست اینکه آمانو در این گزارش حرف‌های بسیار نامربوط و بی‌اساسی گفته مبنی بر اینکه ایران از سال 2003 تا 2009 تحرکاتی در عرصه سلاح هسته‌ای داشته است که اینها از بن دروغ است.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت: نکته دوم اینکه 1+5 هیچ لطفی در حق ایران نکردند و فقط دروغ 12 ساله را پس گرفتند و من از مسئولان محترم می‌خواهم حالا که اعلام کرده‌اند دروغ گفته‌اند، این دروغشان را در مجامع بین المللی پیگیری کنند.

خاتمی گفت: موضوع سوم اینکه اگر هم در این موضوعات موفقیتی حاصل شده است مدیون رهنمودهای ولایت و مردم عظیم ماست و مبادا برخی گروه‌ها و گروهک‌های سیاسی آن را به نفع خودشان مصادره کنند و از تنور انتخابات از این رهگذر نانی برای خود بپزند.

وی افزود: نکته چهارم اینکه در یک جامعه آزاد، آزادی انتقاد اصلی اساسی است و اینکه بگوییم دیگر در این عرصه کسی انتقاد نکند با فرمایش دیگری که گفته شده بود باید قدرت، نقد شود در تناقض است.

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: نکته پنجم در این خصوص این است که در این عرصه همچنان باید مراقب دشمنان باشیم.

خاتمی همچنین به جنایت ارتش نیجریه اشاره کرد و گفت: آمارها دقیق نیست اما این گونه تعبیر می‌کنم که صدها شیعه را به خاک و خون کشیدند و ساده اندیشانه است که دولت نیجریه بگوید این‌ها جلوی کاروان ارتش ما را گرفته‌اند و ما هم آ‌نها را زدیم و ساده‌اندیش‌تر از دولت نیجریه، آن‌هایی هستند که این دروغ را باور می‌کنند.

وی افزود: صدها نفر را در گورهای دسته جمعی دفن کردند و پیکرهایشان را به بازماندگان ندادند؛ همه جنایاتی صهیونیستی است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در روز قدس سال گذشته نیز سه پسر شیخ ابراهیم زکزاکی را به شهادت رساندند، گفت: اخیراً نیز خود او را مجروح کردند.

خاتمی اظهار داشت: دولت نیجریه بداند که با این جنایتش آب به آسیاب وهابی‌های تکفیری پرور، داعشی‌های بوکوحرام و رژیم جلاد صهیونیستی ریخته و با این جنایت‌های فجیع در گرداب افتاده است.

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