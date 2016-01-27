نفر دوم گروه تکفیری داعش در مصر به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش مصر به موفقیت بزرگی در مبارزه با تروریسم دست یافتند.

این نیروها توانستند که "عطا الله سلامه رتیمه" معاون فرمانده شاخه مصری داعش را به هلاکت برسانند.

رتیمه مسئول پشتبانی نیروهای داعش در منطقه صحرای سینا بود و عناصر این گروه تروریستی را از مناطق مختلف مصر به وسط این صحرا منتقل می کرد.

این تروریست برجسته پیش از این در گروه تروریستی "انصار بیت المقدس" فعالیت می کرد و بعد از بیعت این گروه تروریستی با داعش، جزو مقامات ارشد این گروه تکفیری در مصر شد.

نیروهای ارتش و پلیس مصر طی روزهای اخیر توانستند با پشتیبانی بالگردهای نظامی، 13 تن از عناصر داعش را در اطراف شهر "الشیخ زوید" در صحرای سینا به هلاکت برسانند.

فعالیت شاخه مصری داعش از بیش از یک سال پیش آغاز شده و این گروه تروریستی از آن زمان تاکنون صدها عملیات تروریستی را در مناطق مختلف مصر به خصوص در صحرای سینا انجام داده است.

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