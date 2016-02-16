به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های عربی در تازه ترین تحلیل های خود به تحولات اخیر عراق پرداختند و شکست های پی در پی داعش در منطقه «الرمادی» را آغازی بر پایان یکه تازی های این گروه تروریستی در عراق دانستند.

داعش و حلقه تنگ محاصره در عراق

نیروهای ارتش عراق از واپسین روزهای هفته گذشته در عملیاتی علیه گروه تروریستی داعش در استان «الانبار»، پیروزی های بزرگی به دست آوردند و توانستند با شکست تروریست ها، مناطق «جیوبه»، «السجاریه»، «حصیبه» شرقی و مناطق شرقی الرمادی از جمله جاده الرمادی به بغداد را آزاد کنند.

به رغم این پیروزی ها، داعش در الرمادی خسارت های زیادی را بر جای گذاشته است؛ خسارت هایی که به باور تحلیلگران عرب زبان جبران آن برای دولت عراق پرهزینه و چالش زا است.

روزنامه «الزمان» عراق در تحلیلی که بیست و پنجم بهمن 1394 خورشید منتشر کرد در تشریح اوضاع این کشور آورد: پیش از اینکه گرد و غبار نبرد شهر الرمادی فرونشیند این شهر مانند شهر اشباح به نظر می رسید. اکنون ویرانی های این شهر بسیار به ویرانی های بازمانده از جنگ جهانی دوم شبیه است. در نبرد الرمادی، ارتش عراق و نیروهای داوطلب مردمی نقش اساسی را بر عهده داشتند. وزرات دفاع آمریکا (پنتاگون) بر این مساله تاکید کرده که از نبرد الرمادی به عنوان مدلی تازه در مبارزه با داعش استفاده خواهد شد.

در ادامه مروری بر مهم ترین محورهای تحلیلی منتشر شده در رسانه های عربی در مورد شرایط کنونی عراق خواهیم داشت.

تنگ شدن حلقه محاصره داعش در عراق

برخی روزنامه های عربی، شکست های تازه داعش را ناشی از قطع مهم ترین مسیرهای ارتباطی تجهیز و تامین نیازهای این گروه تروریستی دانسته اند. در این پیوند، روزنامه های عراقی «الصباح» و «صوت العراق» و روزنامه های «الحیات» و «العربی الجدید» چاپ لندن، با اشاره به شکست های تازه گروه داعش در عراق به چالش های پیش روی تروریست های حاضر در این کشور پرداختند.

به نوشته روزنامه الصباح در بیست و یکم بهمن ماه، پیروزی های پی در پی ارتش عراق در آزاد سازی کامل مناطق السجاریه، جوبیه و حصیبه در شرق الرمادی و گشایش جاده بغداد-الرمادی، شکست و ناکامی داعش را در پی داشت. این شکست نشان می دهد که داعش در استان الانبار و سراسر عراق به پایان خط رسیده است. پیروزی های نیروهای عراقی و فروپاشی یگان های تروریستی، ترس و وحشت را در دل عناصر گروه داعش انداخته که اکنون در الفلوجه در محاصره اند.

همزمان روزنامه الحیات نیز در گزارشی نوشت: گروه داعش دیروز شکست سنگینی خورد. داعش سه منطقه زیر کنترل در الرمادی را که شریان مهمی برای کمک رسانی به این گروه بود از دست داد. در فلوجه هم حلقه محاصره تنگ شده است و ارتش برای آزاد سازی این شهر آماده می شود.

به دنبال شکست های پی در پی و تازه داعش در عراق، روزنامه الکترونیکی صوت العراق نیز در گزارش بیست و یکم بهمن ماه خود نوشت: با پیروزی های پی در پی بر داعش زمان آن رسیده که پرورش دهندگان داعش دریابند طرح آنها قابلیت بقا را ندارد، چه رسد به پیروزی.

روزنامه العربی الجدید، یک هفته پیش تر، یعنی در چهاردهم بهمن پیش بینی کرده بود: اگر نیروهای دولت عراق بتوانند به طور کامل کنترل الرمادی را در دست داشته باشند روحیه نیروها و دولت این کشور بالا خواهد رفت و به طور ملموسی فشارها روی دولت عراق کاهش خواهد یافت. افزون بر این، امنیت بزرگ ترین مسیر بین المللی تامین گروه داعش به خطر می افتد و راه ارتباطی این گروه تروریستی از عراق به سوریه قطع خواهد شد.

چرا مبارزه آمریکا با داعش در عراق شتاب گرفته است؟

در میان رسانه های عربی، نشریه «المنار» فلسطین در گزارشی که در بیستم بهمن ماه منتشر کرد، به بررسی دلایل شتاب آمریکا برای همکاری با عراق در شکست داعش در الرمادی پرداخت. این رسانه مهم ترین دلیل این رویکرد آمریکا را ترس این کشور از اعلام آمادگی روسیه برای همکاری با عراق در رویارویی با داعش دانست.

المنار در این گزارش به قلم «بهیج سکاکینی» نوشت: آزادسازی الرمادی تحول مهمی به شمار می رود که اگر در سطح جهانی تاثیر گذار نباشد، دست کم در عراق، منطقه و موازنه قدرت آن اثرگذار خواهد بود. این پیروزی نوید دهنده نظام جهانی تازه ای است که به جهان تک قطبی پایان خواهد داد.

این روزنامه، در ادامه با اشاره به سابقه همکاری نکردن آمریکا با عراق در مبارزه با داعش، شتاب کنونی این کشور برای همراهی با عراق در رویارویی با تروریسم را ناشی از رقابت با روسیه دانست و در تحلیل این ادعا نوشت: از زمانی که آمریکا جنگ علیه داعش را آغاز کرد، برخی از رهبران سیاسی و نظامی این کشور به طور آشکار گفتند که جنگ علیه داعش چندین سال به درازا خواهد کشید. برخی دیگر نیز ادعا می کردند که آزاد سازی الرمادی یا موصل دست کم سه سال و نابودی داعش 10 تا 30 سال زمان نیاز دارد. حتی زمانی که ارتش عراق و نیروهای داوطلب مردمی، جنگ علیه داعش را آغاز کردند، آمریکا از تجهیز عراق به جنگنده های F-16، آپاچی و موشک های هدایت شونده سرباز زد. این در حالی است که دولت عراق بهای این سلاح ها پرداخته بود.

به تازگی آمریکا در همکاری با ارتش عراق برای هدف قرار دادن پایگاه های داعش شتاب می کند. این اقدام پس از پیروزی های ارتش سوریه و همپیمانان آن بر گروه های تروریستی صورت گرفته است. ورود روسیه به مبارزه با داعش پوچ بودن ادعاهای ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در سوریه و عراق را آشکار کرد و اکنون شتاب آمریکا برای همکاری با ارتش عراق در آزاد سازی الرمادی به دلیل ترس این کشور از ورود روسیه به عراق است. آمریکایی ها به این باور رسیده اند که اگر در عراق تحرکی نداشته باشند، برگ برنده مهمی را در میز گفت وگوها برای حل بحران های منطقه از دست خواهند داد. واشنگتن می داند که باید شکست های خود در سوریه را در عراق جبران کند.

الرمادی؛ ویرانی های به جای مانده از داعش و هزینه های بالای دولت عراق

برخی رسانه های عربی در تحلیل های چند روز گذشته خود به خسارت های ناشی از حضور داعش در شهر الرمادی اشاره کردند. روزنامه های الزمان و تارنماهای «المدی پرس» و «شفق نیوز» عراق با اشاره به آزاد سازی الرمادی، خسارت هایی که داعش در این شهر بر جای گذاشته را برجسته ساختند.

روزنامه الزمان عراق در نسخه بیست و یکم بهمن خود از قول مقام های عراقی نوشت: نیروی های امنیتی عراق شهر الرمادی را از تروریست های داعش پس گرفتند اما بازسازی این شهر و خنثی سازی مواد منفجره کاشته شده در خیابان های این شهر ده ها میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

در همین تاریخ، تارنمای المدی پرس به نقل از «فاطمه خلف» رییس کمیته اجتماعی شورای الانبار، آورد: گروه تروریستی داعش علیه شهروندان در الرمادی، الفلوجه و مناطق غربی استان الانبار جنایت های بسیاری مرتکب شده است. داده های اولیه نشان می دهد که حضور داعش در این مناطق باعث شده 22 هزار تن از زنان و کودکان این کشور سرپرست خانواده خود را از دست بدهند. مصیبت انسانی در نتیجه حضور داعش در این مناطق به نظامیان محدود نمی شود بلکه هزاران تن از غیرنظامیان بی گناه در نتیجه جنایت های داعش دچار معلولیت شده اند.

در همین پیوند، «صهیب الروای» استاندار الانبار نیز به المدی پرس گفت: الرمادی آزاد شد و مسوولیت امنیتی این شهر به نیروهای امنیتی آن واگذار خواهد شد اما مهمترین چالشی که ما در الرمادی با آن روبرو هستیم مین زدایی است.

«لیز گراند» هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در عراق نیز در خصوص خرابی های به جا مانده از حضور داعش در الرمادی به روزنامه الزمان گفت: از بین بردن مواد منفجره کار گذاشته شده در این شهر، 15 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. حجم ویرانی ها در این شهر در مقایسه با دیگر شهرها به مراتب بیشتر است.

در همین پیوند، تارنمای «شفق نیوز» عراق هم در هفدهم بهمن نوشت: در سال 2014 داعش بخش های گسترده ای از عراق را اشغال کرد. این گروه به راحتی و بدون اینکه هیچ مقاومتی صورت گیرد توانست موصل را زیر کنترل خود درآورد. اکنون بیرون راندن گروه های تروریستی به مساله ای مهم تبدیل شده است. آزاد سازی مناطقی که داعش طی یک یا 2 روز به اشغال در آورده چند ماه به طول می انجامد و مبارزه سخت است.



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