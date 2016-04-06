برگزاری اولین مسابقه حفظ و تفسیر قرآن برای زنان در استرالیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به زودی اولین دوره مسابقات حفظ و تفسیر قرآن کریم، ویژه بانوان مسلمان در غرب استرالیا برگزار خواهد شد.

این مسابقات به همت زنان فعال قرآنی برای نخستین بار در این منطقه از جهان برگزار می شود.

هدف از برگزاری این دوره از مسابقات، ترویج فرهنگ قرآنی و حفظ آیات کتاب خداوند در میان زنان و دختران جوان ساکن در استرالیا، عنوان شده است.

تاریخ دقیق این مسابقات، اولین روز ماه شوال و همزمان با برگزاری جشن های عید فطر در این کشور اعلام شده است.

حفظ سوره جمعه و تفسیر این سوره و سوره منافقون، دو رشته ای است که مسابقات در آن برگزار خواهد شد.

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