نقش پررنگ ایران در سوریه، تهدید امنیتی علیه اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اندیشکده صهیونیستی «بگین -سادات» در گزارشی به قلم «افرایم انبار» در زمینه «آخرین تحولات سوریه» نوشت: میل جامعه بین‌المللی در خاتمه دادن به نبرد داخلی سوریه با ناتوانی هرکدام از طرف‌های درگیری در اجرای راه حل‌های مرجع خنثی شده است. این درگیری که احتمالا تا مدت زمانی ادامه می‌یابد، مرکز ثقل روسیه و ایران را در امور منطقه‌ای تحکیم بخشیده و در مقابل نیز گزینه‌های اسرائیل را محدود کرده است.

* ضعف عربستان و بهره برداری ایران

نویسنده عنوان داشت: به نظر نمی‌رسد که هیچ کسی به طور کامل قادر به اجرای راه حل خود در حل بحران سوریه باشد. قدرت‌های سنی چون عربستان سعودی و ترکیه سعی نمودند تا «بشار اسد» رییس جمهور سوریه، متحد شیعه ایران را برکنار کنند اما با ضعفی که از خود نشان دادند موجب شدند سپاه پاسداران ایران و حزب‌الله لبنان از آن بهره برداری کنند. حتی کمک‌های آمریکا نیز به شورشیان سوری موثر نبود. ترس بسیار از داعش که در نتیجه فروپاشی عراق و سوریه بود نیز به اندازه کافی برای مقابله با حکومت اسد مستحکم نبود. البته در حالی که مداخله نظامی روسیه قادر شد نفوذ نیروهای اسد در سوریه را تقویت بخشد به اندازه کافی نیز برای بازگرداندن حکومت وی در سطح کشور موثر نبوده است.

* بغداد،دمشق، بیروت محور دلخواه ایران

در ادامه این مطلب آمده است: این عرصه موقعیت مبهمی را برای برندگان و بازندگان ایجاد می‌کند اما این ایران است که دست بالا را در امور سوریه دارد زیرا اسد هنوز در قدرت است و این بدان مفهوم است که ایران از نفوذ خود در دمشق استفاد کرده است. دمشق نیز کماکان محور اصلی به سوی بیروت است، مکانی‌که حزب‌الله لبنان ،عامل نبردهای نیابتی ایران حضور موثر قدرتمندی دارد. از این گذشته، بحران سوریه که موجب تهدیدهای داعش در غرب شده است، باعث گشته ایران متحد بالقوه غرب در تلاش برای مهار اسلام‌گراهای سنی منطقه باشد. چنین برداشت‌هایی به ایران در نظارت بر اوضاع عراق کمک کرده و این کشور هم توانسته با موفقیت مسیر شیعی عراق را که هدف کلیدی این کشور در سلطه بر منطقه و برنامه ریزی برای حضور نیروهای بیشتر است را حفظ کند.

* ساز و کار روسیه و عدم تبحر آمریکا در تقابل با واقعیات

اندیشکده یاد شده نوشت: روسیه نیز به عنوان دیگر نفع برنده بحران سوریه حتی فراتر از مداخله نظامی خود در این کشور که در سپتامبر 2015 رخ داد، سود برد. این کشور موفق شد با فراهم آوردن ساز و کار دیپلماتیک موجب شود تا اوباما نیز نسبت به هشدارهایش علیه بشار اسد و استفاده وی در سلاح‌های شیمیایی دبه درآورد. از سویی دیگر مداخله نظامی روسیه در سوریه علامتی مبنی بر این بود که مسکو متحد قابل اطمینان است. از سویی دیگر آشوب‌های سوریه گواهی فراوان دال بر این بود که آمریکای تحت ریاست «باراک اوباما» در برخورد با واقعیات خاورمیانه تبحری ندارد.

* اقدام نابخردانه ترکیه و حمایت احتمالی ایران از کردها

به گزارش فارس، این اندیشکده محافظه کار رژیم صهیونیستی در جایی دیگر با اشاره به ترکیه و و خسارت‌های این کشور در ماجرای سوریه بعد از سال‌ها حمایت از شورشیان سوری نوشت: بی ثباتی سوریه تاکیدی بر مرزهای نامطمئن طولانی ترکیه داشت، به طوری‌که این کشور را در معرض حملات خرابکارانه قرار می‌دهد و همزمان نیز سیل فراوان آوارگان بهای اقتصادی را برای ترکیه داشت و حمایت این کشور از داعش به تدریج آشکار شد.

از سویی، در حالی‌که ترکیه آمادگی خود را برای مواجهه با ایران از طریق سوریه و جنگی نیابتی نشان می‌دهد، که تاکیدی بر خطوط نقصان‌دار شیعه و سنی و نیز رقابت منطقه‌ای فارس و ترک است، این شاید منجر به تسریع حمایت ایرانیان از شبه نظامیان کرد که تهدید امنیتی را علیه ترکیه برپا می‌‌دارند، شود. این کشور همچنین در جریان سرنگونی جنگنده روسیه در نوامبر سال 2015 اشتباه محاسباتی نمود زیرا موجب وخامت در موقعیت راهبردی ترکیه با احیا خصومت دیرینه عثمانی و روسیه شد.

* اسرائیل در امور سوریه دخالت دارد

در خاتمه این گزارش تحلیلی آمده است: اسرائیل کماکان ناظر فاجعه سوریه همراه با با مداخله دقیق و گاه به گاه هنگامی که منافع امنیتی در خطر باشند، است. هرچند که از بین رفتن تهدید نظامی ارتش سوریه علیه اسرائیل موردی ناپسند نیست اما سنگر ایران در دمشق با کمک‌های قابل توجه روسیه تداوم تهدید امنیتی علیه اسرائیل است زیرا موجب تقویت محور متحدی می‌شود که ایران آن را در خاورمیانه هدایت می‌کند. گشایش جبهه دیگر در ارتفاعات جولان دومین موضوعی است که نیاز است تا ارتش اسرائیل بدان توجه کند.

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