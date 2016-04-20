حمله انتحاری به اداره مالیات ایالت خیبرپختونخوا پاکستان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در حمله انتحاری به اداره مالیات ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند.

عامل انتحاری از ۸ تا ۱۰ کیلو مواد منفجره برای انفجار اداره مالیات استفاده کرده است.

گزارش پلیس حاکی است که تروریست انتحاری قصد داشت وارد یکی از اداره‌های دولتی شود و خود را منفجر کند اما با مقاومت یکی از نگهبانان مواجه شد و مجبور شد جلیقه انفجاری خود را که حاوی حدود ۱۰ کیلوگرم مواد منفجره بود، قبل از ورود به ساختمان این اداره دولتی منفجر کند.

گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

اداره مالیات در پرجمعیت‌ترین ناحیه منطقه مردان واقع شده بنابراین ممکن است تعداد قربانیان این حادثه افزایش پیدا کند.



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