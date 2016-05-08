شعار "سلام بر مدافعان حرم" بر پیراهن تراکتوری ها نقش خواهد بست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ‌ اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در حرکتی قابل ستایش، امروز در حالی به مصاف استقلال تهران، تیم صدر جدول حال حاضر لیگ برتر می روند که شعار "سلام بر مدافعان حرم" بر روی پیراهنشان نقش بسته است.

براساس این گزارش، این پیراهن‌ها آماده شده و قرار است تراکتوری‌ها به احترام مدافعان حرم حضرت زینب(س) با این پیراهن به زمین بروند.

همچنین، قرار است قبل از شروع این مسابقه، بازیکنان به مقام شامخ شهدا، ادای احترام کنند.

گفتنی است، دیدار تیم های استقلال و تراکتورسازی تبریز از ساعت 18 امروز در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد و از حساسیت ویژه‌ای برخودار است.

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