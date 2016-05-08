تقدیر از خدمات سازمان هلال احمر در حوادث غیرمترقبه/ هیات دولت با تشکیل «شورای سیاستگذاری و راهبری حلال» موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ‌ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «حسن روحانی» در نشست هیات دولت که عصر یکشنبه برگزار شد، تقویت و تجهیز جمعیت و تأمین امکانات مورد نیاز و موجودی انبارهای آن را یک ضرورت مهم و از جمله وظایف دولت دانست و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مأموریت داد نسبت به تأمین نیازمندی‌های جمعیت هلال احمر اقدام نماید.

رییس‌جمهور با بیان اینکه کشور ما ظرفیت‌های فراوانی دارد که در صورت برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌تواند از خدمات‌رسانی جمعیت هلال احمر پشتیبانی کند، تصریح کرد: توان بالا و ناوگان بزرگ هلیکوپتری کشور و ظرفیت نیروهای مسلح در شرایط صلح، پشتوانه مهمی بویژه در حوادث غیرمترقبه برای خدمات هلال احمر بوده است و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز می‌بایست با هماهنگی و ارتباطات بیشتر برای توسعه این پشتیبانی‌ها اقدام کند.

وی همچنین ضمن تأکید بر توجه هرچه بیشتر سازمان هلال احمر به جوانان و جذب آنان در جمعیت، خاطرنشان کرد: آموزش بهداشت و خدمات امدادی، سازماندهی و کسب مهارت‌های اجتماعی جمعیت هلال احمر می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های جوانان و افزایش نشاط روحی و قابلیت‌های مشارکت آنان در جامعه منجر شود.

گزارش سازمان هلال احمر، ضمن تبیین اهداف بشردوستانه این سازمان در راستای تأمین و حمایت از سلامتی و زندگی انسان‌ها، به تشریح وظایف و مأموریت‌های جمعیت هلال احمر پرداخته است.

طبق گزارش این سازمان از فعالیت‌های خود طی سه سال گذشته، تعداد سه میلیون و 121 هزار و 302 نفر از افراد آسیب‌دیده از حوادث و سوانح در سراسر کشور از خدمات هلال احمر بهره‌مند شده‌اند که ارزش کل خدمات و عملیات و اقلام امدادی ارایه شده توسط این جمعیت در سه سال گذشته برابر با 18 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین سرعت پاسخگویی به حوادث و آغاز عملیات نجات و امداد حضور در محل حادثه از متوسط یازده دقیقه به هشت دقیقه و پنجاه ثانیه کاهش یافته است که نمونه بارز آن در حوادث جاده‌ای و رسیدن نیروهای امدادی بر سر صحنه حوادث مشهود است.

بنا بر گزارش ارایه شده، از تعداد 117 هزار و 635 حادثه به وقوع پیوسته طی سال های 92 تا 94، تعداد دو میلیون و 211 هزار و 941 نفر طی عملیات امداد و نجات هلال احمر نجات یافته‌اند. از سوی دیگر، ایجاد آمادگی و تاب‌آوری تعداد 3 میلیون و 832 هزار و 121 نفر و بیش از یک میلیون خانواده در برابر حوادث و سوانح موجب کاهش عملیات‌های امدادی در نوروز 95 تا 9 درصد، کاهش امدادرسانی تا 35 درصد، کاهش 25 درصد عملیات رهاسازی شده و کاهش 21 درصدی انتقال به مراکز درمانی در طرح امداد و نجات نوروز 95 نسبت به نوروز 94 شده است.

ارائه خدمات امدادی به 512 شهر، روستا و مناطق عشایری شامل 3 هزار و 376 نفر امدادرسانی و 10 هزار و 633 اسکان اضطراری و توزیع چادر و مواد غذایی به ارزش یک میلیون و 237 هزار ریال و 76 سورتی پرواز با بکارگیری 5 فروند بالگرد در سیل 1395 از دیگر خدمات ارایه شده توسط سازمان هلال احمر است.

همچنین گزارش ارایه شده نشان می‌دهد که در سه سال گذشته بیش از 743 هزار نفر به صورت داوطلبانه در اجرای برنامه‌های این سازمان مشارکت داشته‌اند که ارایه بیش از شش میلیون نفر ساعت خدمات و اهدای بیش از 294 هزار واحد خون از خدمات این داوطلبان است.

در ادامه، اعضای دولت آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح کردند.

هیات وزیران همچنین با هدف صیانت از محصولات و خدمات حلال و هماهنگی اقدامات و فعالیت‌های دولت در زمینه نشان تجاری و برند حلال، با تشکیل «شورای سیاستگذاری و راهبری حلال» موافقت کرد. اولویت دادن به حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی، توسعه و تکمیل زنجیره تولید و تجارت محصولات و خدمات حلال و ارتقای زیرساخت‌ها و سطح کیفی استانداردهای مرتبط با حلال، از دیگر اهداف تشکیل این شوراست.

دولت در ادامه نسبت به اصلاح تصویب‌نامه موضوع انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه شش خطه قائم‌شهر ـ ساری اقدام نمود. به موجب اصلاح این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی سی درصد منابع مالی موردنیاز برای احداث آزادراه قائم‌شهر- ساری و تأسیسات جانبی خاص آن را به حساب مشترک طرح واریز می‌کند. طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین می‌نماید.

هیات وزیران همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

صدور مجوز به وزارت کشور برای انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی اسپانیا، جمهوری صربستان و جمهوری قرقیزستان، از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود.

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