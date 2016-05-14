تجلیل تولیت حرم مطهر امام حسین(ع) از ستاد بازسازی عتبات + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ‌ حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده حضرت آیت الله العظمی سیستانی در کربلا، در آئین افتتاح بیمارستان تخصصی امام زین العابدین(ع) گفت: وظیفه این بیمارستان تنها خدمت به زائران نیست و هرچند این وظیفه در اولویت آن باشد بلکه ارائه خدمات اساسی در زمینه های آموزش، بهداشت، فرهنگ، قرآن کریم، توسعه بشری و دیگر جنبه های زندگی است.

وی تاکید کرد: نگاه ما به عتبات عالیات به اینکه این عتبات تنها اماکنی برای زیارت زائران باشد، محدود نمی‌شود بلکه آنها مراکزی برای اشاعه فکری و فرهنگی و خدمت رسانی به شهروندان در زمینه نیازهای ملموس انسانی و علمی انها است.

تولیت حرم مطهر امام حسین(ع) گفت: از همین رهگذر این پروژه حلقه ای مهم و پیشرفته در ارائه خدمات پزشکی به بیماران است و می خواهم تشریح کنم که ما نمی خواهیم جایگزین ادارات دولتی مخصوص بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ، و موارد دیگر باشیم بلکه می خواهیم کمک و پشتیبانی برای آنها باشیم با این دیدگاه که مسئولیت ملی در عراق، نوعی تلاش برای همبستگی سازنده بر اساس همکاری همه جانبه به هدف دستیابی به اهداف مورد نظر بویژه فراهم کردن فرصت های تحقق آن را ایجاب می کند.

وی اظهار کرد: از دست دادن چنین فرصت هایی از هیچ مسئولی شایسته نیست چرا که باعث عقب ماندگی و پس رفت می شود از همین رهگذر از تمامی مسئولان دولتی عراق امید داریم که در ارتباط با عتبات مقدسه، سیاست تسهیل، انعطاف پذیری، همکاری و تفاهم را برای رسیدن به بهترین نتایج و اتمام چنین پروژه های مهم و فعالیت های متنوع در چارچوب ساختارهای اداری و قانونی در پیش بگیرند و ازهرگونه پیچیدگی و اقدامات روتینی که باعث تاخیر و مشکل تراشی در این خصوص می شود، دوری کنند.

کربلایی تاکید کرد: اگر فعالیت‌هایی کیفی عتبات مقدسه عراق را که نوعی فرصت است، به دلیل عدم درک اهداف و ماهیت چنین سیاستی در اداره این عتبات غنیمت نشماریم، قطعا بر از دست رفتن پروژه های خدماتی که مایه افتخار ان است، پشیمان خواهیم شد.

گفتنی است؛ یمارستان 120 تختخوابی امام زین العابدین(ع) با بخش‌های دندانپزشکی، اطفال، چشم پزشکی، زنان و زایمان، ناباروری، پاتولوژی، پوست، اورتوپدی، گوش ،حلق و بینی، واحد CCUوICU، آندوسکوپی وکولونوسکوپی، اتاق‌های عمل، بستری اورژانس جهت رفاه حال زائرین و مجاورین حرمهای شریفه ساخته شده است.

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