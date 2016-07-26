به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمايش "در مسير کوه‌هاي شاه جهان" نوشته «عباس جانفدا» به کارگرداني «سيد مهدي کشميري» و توليد واحد هنرهاي نمايشي حوزه هنري خراسان شمالي، در حال تمرين و آماده‌سازي جهت شرکت در يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي است.

نمايش "در مسير کوه‌هاي شاه جهان " که در دو بخش ويژه خراسان و مسابقه جشنواره سراسري تئاتر رضوي شرکت خواهد کرد، از تاريخ 10 الي 15 مردادماه در تماشاخانه شمس بجنورد به روي صحنه خواهد رفت.

اين نمايش که تنها نماينده خراسان شمالي در بخش مسابقه جشنواره تئاتر رضوي است، دو داستان يعني واقعه به توپ بستن حرم مطهر امام رضا (ع) در سال 1291 و فروخته شدن دختران شمال خراسان به ازاي ماليات گندم به روس‌ها را در موازات هم به نمايش مي‌گذارد.

سيد مهدي کشميري که کارگرداني اين نمايش را بر عهده دارد، بکر بودن ايده مرکزي اين نمايش را دليل انتخاب اين نمايشنامه بيان نموده است.

گفتني است در اين نمايش آزاده حيدرزاده، احمد زعفراني، غلامرضا يوسفي و اميرحسين جان‌نثار به ايفاي نقش مي‌پردازند و سيد علي محمدي به عنوان دستيار کارگردان و آرش فيروزه به عنوان مدير صحنه و طراح نور با اين گروه همکاري دارند.

يازدهمين جشنواره تئاتر رضوي 15 الي 20 مردادماه در بجنورد برگزار مي‌شود.

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