وظیفه ما تقویت باورهای دینی آحاد جامعه و فرهنگ سازی است

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاه

سالها از عاشورای سال ٦١ هجری میگذرد اما حرارت قلوب مسلمین جهان هرساله در عزای اول مظلوم عالم حسین بن علی(ع) افزون تر میگردد. او که با شهادتش انسانیت را معنایی دوباره بخشید و حریت و آزادگی اعتبار از او یافت. محرم صحنه شورانگیز عشق ورزی و ابراز ارادت شیعیان و همه آزادی خواهان و عدالت طلبان دنیا به ساحت سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش و تجسم عینی دینداری، وفاداری و مردانگی است. با آغاز ماه محرم، گویی رستاخیزی در سراسر عالم رخ می دهد و دلهای همه ارادتمندان حضرتش را مالامال از شور و شعور و غم و اندوه میسازد.



اما در این میان و در گوشه گوشه خاک ایران اسلامی مجالس عزای فرزند پیامبر با شکوه و عظمت و با بصیرت افزایی و جاذبه دو چندانی همراه است که همه و همه مرهون هدایت های داهیانه و پیامبر گونه رهبری فرزانه از سلاله پاک نبوی و علوی است که هرساله در آغاز این ماه عظیم با بیانات ارزشمند و اندیشه های هدایتگرانه خویش روشنگر مسیر حرکت هیات های عزاداری و سوگواران حسینی در این شب ها و روزها میگردند.



شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور پیرو فرمایشات و اعلام رضایت مقام عظمای ولایت حضرت «آیت الله العظمی امام خامنه‌ای» در دیدار با دانشجویان برتر علمی و اعضای بنیاد ملی نخبگان کشور از مجموعه های اداره کننده هیئات عزاداری در محرم، ضمن اعلام تشکر و سپاس از ابراز عنایت ولی امر مسلمین جهان در پیشگاه خداوند متعال سجده شکر بجا آورده و به مدد الهی و امام عصر(عج) همه تلاش خود را برای عملی کردن دقیق و اصولی منویات و فرامین مقام عظمای ولایت در اشاعه فرهنگ دینی و مذهبی اعلام می دارد.



بدون شک رسالت ما هیأت های مذهبی که از دیرباز تاکنون به برکت انقلاب اسلامی بزرگ ترین پایگاه دینی - مذهبی در جامعه ایران اسلامی بوده، تقویت باورهای دینی آحاد جامعه و فرهنگ سازی است و این مهم را با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری محقق خواهیم ساخت و خواستار دیدار حضوری خادمین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در مجموعه هیأت های مذهبی با مولای و مقتدای خویش می باشیم.



