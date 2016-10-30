پیکر شهید مدافع حرم در ملارد تشییع می شود + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر یکی دیگر از شهدای مدافع حرم در استان تهران تشییع می شود.

مردم شهرستان ملارد فردا دوشنبه 10 آبان ماه پیکر شهید "حفیظ الله نبی پور" را در سطح این شهرستان تشییع خواهند کرد.

شهید نبی پور از رزمندگان لشکر فاطمیون در نبرد با تروریست های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

پیکر این شهید مدافع حرم فردا از ساعت 9:30 صبح از ابتدای خیابان حضرت ولی عصر(عج) بخش صفادشت به سوی آستان مقدس امامزاده بی بی سکینه(س) آغاز می شود.

پیکر شهید نبی پور در نهایت در گلزار شهدای امامزاده بی بی سکینه(س) آرام خواهد گرفت.

مراسم بزرگداشت این شهید مدافع روز پنج شنبه 13 آبان ماه از ساعت 14:30 تا 16 در این امامزاده برگزار خواهد شد.

لشکر فاطمیون گروهی متشکل از مهاجرین افغانستانی است که رزمندگانش از چند سال پیش با تروریست های تکفیری در مناطق مختلف سوریه می جنگند.

طی سال های اخیر پیکرهای ده ها تن از شهدای افغانستانی مدافع حرم در شهرهای مختلف استان تهران تشییع و تدفین شد.

