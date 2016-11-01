به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آیت الله دری نجف آبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید و اظهار داشت: کتابخانه‌ها با یکدیگر تبادل تجربیات قرآنی در زمینه های مختلف داشته باشند.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بازدید از کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س)، ضمن آشنایی با روند فعالیت های گنجینه قرآن کریم این کتابخانه، بیان کرد:‌ انتقال تجربیات قرآنی، فعالیت های قرآنی و مرمت قرآن های خطی در استان مرکزی، از اقداماتی است که کتابخانه آستان مقدس می تواند در این امر کمک شایانی داشته باشد.



وی ضمن دعوت از مسئولین کتابخانه آستان مقدس برای سفر به استان مرکزی و بازدید از شهرک علمی اراک اضافه کرد: بازدید از مدارس حوزوی و همکاری متقابل پیرامون قرآن های خطی و آثار و فهرست کارهای قرآنی می تواند شروع خوبی برای همکاری های بیشتری در این زمینه شود.



عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطر نشان کرد:‌ ارائه مدل کارهای قرآنی و تبادل تجربیات در چگونگی حفظ میراث قرآنی برای فعالیت های استان مرکزی می تواند برکات خوبی را به دنبال داشته باشد.



در ابتدای این بازدید «حجت الاسلام سید محمد صادقی آرمان» مدیر کتابخانه آستان مقدس، ضمن معرفی کتابخانه آستان و بخش های مختلف آن،‌ گنجینه قرآن کتابخانه وفعالیت های انجام گرفته در این بخش را تشریح کرد.



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