تشییع پیکر ۹ شهید تیپ زینبیون در قم/ شهدایی که نامشان حسین است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر مطهر ۹ تن از شهدای مدافع حرم امروز در شهر مقدس قم تشییع می‌شود.

این شهدا از اتباع پاکستان و عضو تیپ زینبیون هستند که در دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) در سوریه به شهادت رسیدند.

در این مراسم پیکرهای شهیدان سید انتظار حسین، گوهر حسین، انتظار (امتیاز) حسین، سید امجد حسین شاهد حسین، دلاور حسین، امجد حسین، مزمل (قاصد حسین، شعبان حسین امروز ـ پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ـ ساعت ۱۴:۳۰ از مسجد امام حسن عسگری به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع می‌شود.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸