محکومیت 21 تروریست تکفیری در دادگاه اردن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های اردن امروز چهارشنبه هشتم دی ماه از کشته شدن یک فرد مسلح و مجروح شدن یک شخص دیگر در درگیری با نیروهای پلیس در شهر "معان" در جنوب این کشور خبر دادند.

دادگاه امنیت اردن هم امروز 21 نفر را به اتهام برنامه ریزی برای اقدامات تروریستی در این کشور را محکوم کرد، این احکام از سه سال زندان تا اعدام بود.

براساس احکام دادگاه اردن، پنج نفر به حکم اعدام، سه نفر به حکم 15 سال زندان، هشت نفر به حکم 10 سال زندان، چهار نفر به حکم سه سال زندان و یک نفر دیگر هم به هفت سال زندان محکوم شد.

اردن چند ماه پیش از خنثی شدن برنامه داعش برای انجام عملیات تروریستی در اماکن غیرنظامی و نظامی این کشور خبر داده بود.

دو هفته پیش هم شهر "الکرک" در جنوب اردن صحنه درگیری بین نیروهای امنیتی و عناصر گروه های تروریستی بود، درگیری که 10 کشته از دو طرف و غیرنظامیان برجای گذاشت.

اردن یک مرز طولانی با سوریه دارد و این کشور به عنوان یکی از حامیان گروه های تروریستی در جنوب سوریه شناخته می شود.

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