با برگزاری مراسمی از خانواده های شهدای ارتشی مدافع حرم تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) - ابنا -رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این مراسم که در تالار سرور ناز ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد،شهدای مدافع حرم را سند افتخار کشور دانست و گفت: این شهدای عزیز در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقلاب اسلامی ایران جان خود را فدا کردند و اگر ایثار و از خود گذشتگی این شهدا نبود ما باید الان در استان هایی مانند کرمانشاه و همدان با دشمنان اسلام می جنگیدیم.

« حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم » با بیان این که بصیرت و دور اندیشی از ویژگی های بارز شهدای مدافع حرم است، افزود: دفاع از حریم اهل بیت(ع) در عراق و سوریه و شهادت در این راه از دیگر افتخارات شهدای مدافع حرم است.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش خاطرنشان کرد: بقای انقلاب، امنیت و پیشرفت کشور از هر جهت مرهون خون شهدا و صبر و استقامت خانواده های آنان است و اگر امروز این اقتدار و عزت در داخل کشور و عرصه های بین المللی وجود دارد به برکت خون همین شهداست.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در ادامه به سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع خانواده های شهدای مدافع حرم که فرمودند "به شهدای دفاع از حریم اهل بیت (ع) بطور ویژه افتخار می کنیم" اشاره و تصریح کرد: تک تک این عزیزان گوهران گرانبهایی بودند که در راه دفاع از اسلام جان خود را فدا کردند، فلذا هم این شهدای والامقام و هم خانواده های بزرگوارشان حق بزرگی به گردن همه ملت ایران دارند.

وی درپایان، تکریم خانواده شهدا را با ارزش و مهم دانست و تأکید کرد: تجلیل از فداکاری و ایثارگری والدین معظم شهدا، همسران و فرزندان آنان باعث می شود تا یاد و خاطره شهدای سرافراز اسلام همواره زنده بماند.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش تجلیل شد.

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سرویس خبرنگاران / داخلی / امیرمحسن سلطان احمدی

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