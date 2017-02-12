به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رییس جمهوری در پیامی خطاب به مردم ایران اسلامی از حضور حماسی‌شان در مراسم بزرگداشت سی‌و‌هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

«دکتر حسن روحانی» در این پیام تصریح کرد: این حضور حماسی تجلی استواری در دفاع از استقلال کشور، وفاداری به ارزش‌های اصیل انقلاب و امیدبخش خادمان و تلاشگران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

متن پیام «حجت الاسلام دکتر حسن روحانی» به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و آگاه ایران

حضور حماسی شما در مراسم بزرگداشت سی‌و‌هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تجلی استواری در دفاع از استقلال کشور، وفاداری به ارزش‌های اصیل انقلاب و امیدبخش خادمان و تلاشگران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

درود خدا بر امام(ره)، شهیدان و ایثارگران که نهال مبارزه علیه استبداد و استعمار را با جان‌فشانی‌های خود به شجره طیبه جمهوری اسلامی تبدیل کردند. و سلام بر شما مردم هوشمند که با ایمان و اراده و با سینه‌های پر از امید به آینده‌ای روشن، در پاسداری از آرمان‌های انقلاب، چنین حضوری سرنوشت‌ساز و نقش‌آفرین داشتید. حضوری سرشار از آگاهی و زمان‌شناسی که دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوارتر نمود.

اینک و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این تبلور اراده ملی در سراسر نقاط این مرز و بوم، نشانه‌ای آشکار بر همبستگی ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و جلوه‌ای خیره‌کننده از بالندگی نظام، و نویدبخش پیشرفت مستمر کشور با اقتدار و اعتدال در مسیر سربلندی و آبادنی کشور است.

باور عمیق داریم که در پرتو الطاف الهی و با حضور پرتلاش مردم در تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، هیچ تهدید و توطئه‌ای نمی‌تواند کشور را از اهداف متعالی خود باز دارد.

خادمان شما در دولت تدبیر و امید با وجود تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها، تلاش کرده‌اند با شناخت دقیقِ ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و بین‌المللی، و به دور از افراط و تفریط و با بهره‌گیری مطلوب از همه توانمندی‌های کشور، افق‌هایی تازه برای توسعه کشور فراهم آورند که ثمرات آن، دشمنان را به ناامیدی و دوستان را به تحسین واداشته است.

اینجانب با پاسداشت حضور حماسی و پرمعنای شما ملت رشید ایران در آیین‌های دهه مبارک فجر به‌ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن، از آحاد مردم و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که امسال پرشورتر از سال‌های گذشته، یکدل و یکرنگ، وحدت و عزم ملی را به تصویر کشیدند، قدردانی می‌کنم و توفیق همگان را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و پیشرفت و تعالی روزافزون کشور، از درگاه خداوند منان مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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