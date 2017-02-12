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دکتر روحانی:

حضور مردم در 22 بهمن سرشار از آگاهی و زمان‌شناسی بود که دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوارتر نمود

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۵:۵۷
کد مطلب: 715735
حضور مردم در 22 بهمن سرشار از آگاهی و زمان‌شناسی بود که دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوارتر نمود

رییس جمهوری در پیامی خطاب به مردم ایران اسلامی از حضور حماسی‌شان در مراسم بزرگداشت سی‌و‌هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رییس جمهوری در پیامی خطاب به مردم ایران اسلامی از حضور حماسی‌شان در مراسم بزرگداشت سی‌و‌هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

«دکتر حسن روحانی» در این پیام تصریح کرد: این حضور حماسی تجلی استواری در دفاع از استقلال کشور، وفاداری به ارزش‌های اصیل انقلاب و امیدبخش خادمان و تلاشگران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

متن پیام «حجت الاسلام دکتر حسن روحانی» به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و آگاه ایران

حضور حماسی شما در مراسم بزرگداشت سی‌و‌هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تجلی استواری در دفاع از استقلال کشور، وفاداری به ارزش‌های اصیل انقلاب و امیدبخش خادمان و تلاشگران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

درود خدا بر امام(ره)، شهیدان و ایثارگران که نهال مبارزه علیه استبداد و استعمار را با جان‌فشانی‌های خود به شجره طیبه جمهوری اسلامی تبدیل کردند. و سلام بر شما مردم هوشمند که با ایمان و اراده و با سینه‌های پر از امید به آینده‌ای روشن، در پاسداری از آرمان‌های انقلاب، چنین حضوری سرنوشت‌ساز و نقش‌آفرین داشتید. حضوری سرشار از آگاهی و زمان‌شناسی که دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوارتر نمود.

اینک و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این تبلور اراده ملی در سراسر نقاط این مرز و بوم، نشانه‌ای آشکار بر همبستگی ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و جلوه‌ای خیره‌کننده از بالندگی نظام، و نویدبخش پیشرفت مستمر کشور با اقتدار و اعتدال در مسیر سربلندی و آبادنی کشور است.

باور عمیق داریم که در پرتو الطاف الهی و با حضور پرتلاش مردم در تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، هیچ تهدید و توطئه‌ای نمی‌تواند کشور را از اهداف متعالی خود باز دارد.

خادمان شما در دولت تدبیر و امید با وجود تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها، تلاش کرده‌اند با شناخت دقیقِ ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و بین‌المللی، و به دور از افراط و تفریط و با بهره‌گیری مطلوب از همه توانمندی‌های کشور، افق‌هایی تازه برای توسعه کشور فراهم آورند که ثمرات آن، دشمنان را به ناامیدی و دوستان را به تحسین واداشته است.

اینجانب با پاسداشت حضور حماسی و پرمعنای شما ملت رشید ایران در آیین‌های دهه مبارک فجر به‌ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن، از آحاد مردم و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که امسال پرشورتر از سال‌های گذشته، یکدل و یکرنگ، وحدت و عزم ملی را به تصویر کشیدند، قدردانی می‌کنم و توفیق همگان را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و پیشرفت و تعالی روزافزون کشور، از درگاه خداوند منان مسألت دارم.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

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