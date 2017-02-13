حزب موتلفه اسلامی درگذشت بنیانگذار گروه زینبیه ترکیه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب موتلفه اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام حاج شیخ حمید توران بنیانگذار گروه شیعیان زینبیه ترکیه را تسلیت گفت.



متن این پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

و الذین ءامنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین ءاووا و نصروا اولئک هم المومنون حقاً لهم مغفره ورزق کریم



سوره انفال آیه ۷۴



در ایام شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، خبر رحلت روحانی وارسته و پارسای پرهیزگار مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حمید توران «رضوان الله تعالی علیه» موجب تأثر و تألم گردید.



این روحانی وارسته و مجاهد از بنیان­گذاران گروه زینبیه ترکیه، از نخستین تشکل‌ها و سازمان‌های شیعیان ترکیه بودند و همواره در زمره علاقه مندان به انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شدند تا آنجایی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، از سوی دولت لائیک وقت این کشور به چندین سال زندان محکوم شد.



حزب مؤتلفه اسلامی درگذشت این عنصر خدوم را به عموم شیعیان و به ویژه سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی و مجامع دینی ترکیه تسلیت عرض کرده و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان ایشان از خداوند متعال خواستار است.



خداوند روح آن مجاهد والا مقام را با ارواح طیبه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و شهدا محشور گرداند و ایشان را مشمول رحمت واسعه الهی کند.



معاونت بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی

.............

پایان پیام/ ۲۱۸