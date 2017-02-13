  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

حزب موتلفه اسلامی درگذشت بنیانگذار گروه زینبیه ترکیه را تسلیت گفت

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱
کد مطلب: 715821
حزب موتلفه اسلامی درگذشت بنیانگذار گروه زینبیه ترکیه را تسلیت گفت

حزب موتلفه اسلامی با صدور پیامی درگذشت بنیانگذار گروه شیعیان زینبیه ترکیه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب موتلفه اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام حاج شیخ حمید توران بنیانگذار گروه شیعیان زینبیه ترکیه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
و الذین ءامنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین ءاووا و نصروا اولئک هم المومنون حقاً لهم مغفره ورزق کریم

سوره انفال آیه ۷۴

در ایام شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، خبر رحلت روحانی وارسته و پارسای پرهیزگار مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حمید توران «رضوان الله تعالی علیه» موجب تأثر و تألم گردید.

این روحانی وارسته و مجاهد از بنیان­گذاران گروه زینبیه ترکیه، از نخستین تشکل‌ها و سازمان‌های شیعیان ترکیه بودند و همواره در زمره علاقه مندان به انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شدند تا آنجایی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، از سوی دولت لائیک وقت این کشور به چندین سال زندان محکوم شد.

حزب مؤتلفه اسلامی درگذشت این عنصر خدوم را به عموم شیعیان و به ویژه سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی و مجامع دینی ترکیه تسلیت عرض کرده و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان ایشان از خداوند متعال خواستار است.

خداوند روح آن مجاهد والا مقام را با ارواح طیبه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و شهدا محشور گرداند و ایشان را مشمول رحمت واسعه الهی کند.

معاونت بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی
.............
پایان پیام/ ۲۱۸