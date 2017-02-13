شناساندن دین و فرهنگ ایرانی به مخاطبان روسی زبان با حمایت انجمن لتونیایی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر گالوچکین موسس انجمن لتونیایی درباره دیدار سفر خود به اتحادیه اروپا گفت: در این سفر ما به دیدار پیمان سعادت سفیر ایران در بلژیک رفتیم ایشان ما را پذیرفت و آثار زیبای هنرمندان ایرانی را به ما هدیه داد.

وی افزود: ما درباره تاریخچه تشکیل انجمن، فعالیتها با سفیر ایران صحبت کردیم. سفیر ایران دوست آندری مامیکین بود، آنها پیشتر باهم ملاقاتهایی داشتند. آندری مامیکین حتی به سوریه نیز سفر کرده و با بشار اسد نیز دیدار داشته است و در پارلمان اروپا از سیاست های ایران در کمک به ملت سوریه حمایت می کند.

گالوچگین در ادامه گفت : در روز دوم سفر ما به پارلمان اروپا رفتیم. پارلمان در آن روز جلسه عمومی نداشت و نمایندگان در جلسات کمیته ها و کمیسیون های تخصصی درحال فعالیت بودند. ما از ریگا یک پرچم بسیار بزرگ ایران با خود برده بودیم و آن را در صحن پارلمان اروپا در دست گرفته و عکس گرفتیم و این اتفاق بزرگی بود، چرا که نخستین باری بود که در تاریخ پارلمان اروپا و بلژیک پرچم ایران در صحن اصلی پارلمان اروپا به اهتزاز درمی آمد.

وی گفت: با این رفتار ما ایران، با قدرت، شجاعت و شادی وارد پارلمان اروپا شد!» ما همچنین به سالن انتظار که پرچم تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا بود رفتیم و به همراه آندری ولادیمیرویچ مامیکین پرچم ایران را در کنار پرچم کشورهای اتحادیه اروپا بالا بردیم. نمایندگان پارلمان اروپا و بازدیدکنندگان ما را در آن حالت مشاهده می کردند و این روحیه ما را بالا می برد. آنها از ما می پرسیدند که این پرچم چه کشوری است و چرا آن را به اینجا آورده اید؟ ما به آنها توضیح می دادیم که این پرچم جمهوری اسلامی ایران است، ایران با پیام صلح، دوستی و عدالت به اتحادیه اروپا آمده است.

وی درباره نتایج حاصل از سفر خود به قلب اتحادیه اروپا افزود : این سفر کاملا موفقیت آمیز بود، و ما هرکاری که در برنامه مان بود انجام دادیم. تنها متاسفانه موفق نشدیم با رئیس پارلمان اروپا دیدار کنیم. اما ما امیدواریم روزی با او ملاقات کنیم و پرچم ایران را به او بدهیم و باهم عکس بگیریم.

انجمن لتونیایی دوستان ایران با نام «برادران نامه» در سال 2013 توسط یک زوج لتونیایی به نامهای «ولادیمیر گالوچکین» و «ماریا پی ری» تاسیس و به عنوان یک انجمن رسمی در این کشور شناخته شد. به گفته ولادیمیر گالوچکین، این زوج پس از سفر به ایران و بازدید از شهرهای مختلف و آشنایی با فرهنگ و مردم ایران متوجه شدند که واقعیت ایران بسیار متفاوت از آن چیزی است که در رسانه ها گفته می شود. آنها تصمیم گرفتند تا جایی که می توانند دیگران را از این واقعیت آگاه کنند. امروزه این انجمن با داشتن پورتال مجزا و حدود 10 صفحه مستقل در شبکه اجتماعی فیسبوک، و همچنین با دارا بودن بیش از 2000 عضو، تلاش زیادی برای شناساندن ایران واقعی به مردم و افشای دروغ پردازی های رسانه های غربی دارد.

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سرویس خبرنگاران/ داخلی/ پریسا پیران