آیین نکوداشت آیت الله "سید اصغر هاشمی علیا" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم نکوداشت آیت الله هاشمی علیا در بیست و پنجمین نشست ستارگان محراب، برگزار می گردد.

در بیست و پنجمین نشست «ستارگان محراب»، ویژه گرامی داشت مفاخر ائمه جماعات استان تهران، آیین ویژه نکوداشت حضرت آیت الله "سید اصغر هاشمی علیا" در مسجد حضرت قائم(عج) برپا می شود.

در این مراسم که به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می گردد، آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز سخنرانی خواهند کرد.

آیین نکوداشت آیت الله هاشمی علیا چهارشنبه (27 بهمن) همزمان با نماز مغرب و عشاء، در مسجد حضرت قائم واقع در چیذر، میدان ندا، جنب حوزه علمیه برگزار می شود.

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