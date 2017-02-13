10 شهید و مجروح در انفجارهای شبانه در بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بمب گذاری های داعش در پایتخت عراق ادامه دارد.

امشب دوشنبه 25 بهمن ماه یک بمب در نزدیکی بازاری در منطقه "الاعلام" در جنوب بغداد منفجر شد. در این انفجار یک شهروند عراقی شهید و چهار تن دیگر زخمی شدند.

همچنین امشب منطقه "نهروان" در جنوب شرق شهر بغداد شاهد انفجار بمب بود که انفجار بمب منجر به زخمی شدن دو عراقی شد.

سه سرباز عراقی هم امشب در انفجار بمبی در منطقه "ابوغریب" در غرب پایتخت عراق زخمی شدن شدند.

نیروهای امنیتی عراق امروز توانستند که یک استاد دانشگاه به گروگان گرفته شده را در منطقه "بلدیات" شهر بغداد آزاد و دو تن از گروگان گیران را بازداشت کنند.

بمب گذاری در مناطق مختلف بغداد به کاری روزمره برای تروریست های داعشی در پایتخت عراق تبدیل شده است. بیشتر قربانیان بمب گذاری های داعش در شهر بغداد، زنان و کودکان عراقی هستند.

نیروهای نظامی عراق چند هفته پیش با آزادسازی تمام محلات شرقی شهر موصل شکست بزرگی را به تروریست های داعشی تحمیل کردند.

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