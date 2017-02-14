تظاهرات هزاران بحرینی در ششمین سالروز انقلاب/ دیوار ترس فرو ریخت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران بحرینی تظاهرات گسترده ای را به مناسبت ششمین سالروز آغاز انقلاب ۱۴ فوریه برگزار کردند.



این تظاهرات گسترده دوشنبه شب در خیابان‌های روستاها و شهرهای مختلف بحرین با حضور هزاران نفر از شهروندان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، با سردادن شعارهایی، جنایت اخیر آل خلیفه در قتل ۳ جوان هنگام فرار از بحرین را محکوم کردند.

مردم معترض بحرین با سردادن شعار "سرنگون باد حمد" پادشاه این کشور را مسؤول جنایات در این کشور دانستند.

تظاهر کنندگان ضد نظام حاکم و پادشاه این کشور حمد بن عیسی آل خلیفه شعار دادند و پایانِ استبداد خاندان حاکم در بحرین را خواستار شدند.

این تظاهرات که زیر بارش شدید باران برگزار شد، توسط عناصر امنیتی آل خلیفه، به خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گلوله‌های ساچمه ای و گاز اشک آور استفاده کردند.

معترضان تسلیم نشدند و برای جلوگیری از حرکت زره پوش های عناصر امنیتی موانعی در خیابان ها ایجاد کردند، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نیز در همراهی با مردم تعطیل شدند.

اعتراضات مردم بحرین، پس از اعدام ۳ جوان مخالف بحرینی در ماه ژانویۀ گذشته بالا گرفت و در پی اعدام ۳ تن دیگر که سعی داشتند از طریق دریا از کشور خارج شوند، این تظاهرات شدت گرفت.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸