پیکر شهید مدافع حرم "مصطفی زال نژاد" در آمل تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر یکی دیگر از شهدای مدافع حرم در استان مازندران تشییع می شود.

مردم شهرستان آمل فردا پنج شنبه 28 بهمن ماه پیکر "مصطفی زال نژاد" از محل سپاه این شهرستان به سوی گلزار شهدای امامزاده ابراهیم(ع) تشییع خواهند کرد.

مراسم وداع مردم شهرستان آمل با پیکر این شهید مدافع حرم هم امشب در محل حسینیه سپاه این شهرستان برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید زال نژاد روز جمعه 29 بهمن ماه ساعت 11 در مصلی قدس شهرستان آمل برگزار خواهد شد.

شهید زال نژاد از پاسداران آملی بود که دیروز سه شنبه 26 بهمن ماه در نبرد با تروریست های تکفیری در استان درعا در جنوب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید مدافع حرم در هنگام شهادت 35 سال سن داشت و از او دو فرزند دختر و پسر به یادگار مانده است.

طی سال های پیکرهای ده ها تن از شهدای مدافع حرم در شهرهای مختلف استان مازندران تشییع و تدفین شد.

...............

پایان پیام/ 268