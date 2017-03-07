به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محمدرضا ناصری» پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه بخش قرآن همایش ملی افغانستان شناسی که در تالار فرهنگیان یزد برگزار شد اظهار داشت: تلاش و کوشش و جدیت مهاجرانی که از کشور افغانستان میهمان ما هستند، باید بر این باشد که از تمام جهات کامل باشند و بتوانند به کشور خودشان خدمت کنند.

امام جمعه یزد عنوان کرد: یکی از مسائلی که امروز در جهان با آن روبه‌رو هستیم و متاسفانه در جهان دینی هم رخنه کرده، این است که متاسفانه هدف از زندگی برای ما مشخص نیست و آن چیزی که پنهان است و کمتر به آن فکر می‌شود، همین هدف است.

ناصری اظهار داشت: بعد از اینکه هدف از زندگی را مشخص کردیم سبک زندگی انتخاب می‌شود ولی متاسفانه دنیای گرفتار امروز قبل از اینکه به هدف زندگی فکر کند، سبک زندگی را انتخاب می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد خاطرنشان کرد: وقتی سبک زندگی تعریف شد ولی برای اجرای آن هدفی وجود نداشت، مطمئنا هیچ ارزش و جایگاهی به دنبال ندارد.

وی صهیونیست ها را دشمن بشریت و انسانیت دانست و عنوان کرد: آنها با حرکت‌هایی که انجام می‌دهند انسانها را به حیوانیت نزدیک می‌کنند و از این حیوانیت هم سوء استفاده هایی که می خواهند را انجام می دهند.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها اصلا در ارتباط با انسانیت و هدف از زندگی انسان هیچ تفکری نمی‌کنند و متاسفانه سعی دارند تمام جهان را در این باتلاق فرو ببرند.

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