به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رییس جمهور، همه کارگزاران نظام و مدیران دستگاههای اجرایی را به تلاشی فراگیر برای تولید و اشتغال در کشور فرا خواند و تاکید کرد که در سایه یک تولید اشتغال زا و پرشتاب قادر خواهیم بود به هر دو هدفی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه تولید و اشتغال برای سال جدید ترسیم کرده اند، دست یابیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور، تولید را مقدمه ای برای اشتغال و رشد اقتصادی دانست و گفت: تلاش برای تولید اشتغالزا در کشور وظیفه ای دینی، ملی و انقلابی است و هدفگذاری دولت در سال جدید، اشتغال بالای 700 هزار نفری است.

دکتر روحانی در این دیدار که در دفتر رییس جمهور برگزار شد؛ با آرزوی سالی توام با رفاه عمومی ، اشتغال جوانان، امنیت و رشد و شکوفایی در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، گفت: اشتغال یکی از مهمترین مسایل اقتصادی، اجتماعی و امنیت آفرین کشور است و اگر مردم احساس کنند اشتغال در مسیر درستی قرار گرفته ، امید و آرامش عمومی در جامعه افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور به تلاش های دولت در عرصه اشتغال اشاره کرد و با بیان اینکه در دنیا طی سال های گذشته تنها چند کشور بوده اند که توانسته اند اشتغال بالای 600 هزار نفر ایجاد کنند، گفت: درسال گذشته به طور میانگین موفق شدیم 700 هزار اشتغال ایجاد کنیم اما باید برای بالا بردن این رقم با توجه به آمار انباشته شده متقاضیان کار، تلاش ها مضاعف شود.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، تراز مثبت تجاری، تورم تک رقمی و خروج از رکود، تقویت روند اشتغالزایی، جذب سرمایه خارجی، نوسازی صنایع حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای و فعال کردن 24 هزار واحد صنعتی در کشور را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و با اشاره به نقش ارزنده برجام در تحقق بخشی از این دستاوردها گفت: هدف ما در برجام این بود که سایه تهدید را از سر کشور برداریم و همچنین زنجیر تحریم های ظالمانه و تحمیلی را پاره کنیم که همه اینها در سایه کمکهای خداوند ، هدایت های مقام معظم رهبری و حمایت های مردم تحقق یافت.

دکتر روحانی اظهارداشت: ما برای نخستین سال از زمان تصویب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، به رشد 8 درصدی در سال 95 دست یافتیم و این تحقق آرزویی 12 سال در این عرصه بود.

رئیس جمهور، آسیب ناپذیری در برابر فشارهای خارجی را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: خودکفایی در عرصه تولید گندم و تامین مواد غذایی، تامین گاز مورد نیاز کشور و افزایش صادرات نفت و میعانات نفتی، تلاش هایی در عرصه اقتصاد مقاومتی بود.

دکتر روحانی افزود: عده ای تلاش دارند حقایق را معکوس جلوه دهند و فکر می کنند با وارونه کردن حقایق به دولت ضربه می زنند، اما این اقدام مردم را مایوس و ناامید می کند که ضربه به نظام ، کشور و ملت است.

رئیس جمهور تصریح کرد: باید واقعیات را به مردم گفت و شرایطی سالم، شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم تا مردم بتوانند انتخاب درستی انجام دهند.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: در انتخابات پیش رو، آنچه مهم است حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و تشویق همگان به رای دادن است.

رئیس جمهور تصریح کرد: مایوس کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای حرکت در مسیر دشمنان ملت است و مردم بدانند سرنوشت کشور با نتیجه صندوق آراء رقم می خورد و حضور آنان در انتخابات، برای عظمت کشور بسیار اهمیت دارد.

دکتر روحانی، انتخابات را کلید جمهوریت و مردمسالاری و از مبانی مشروعیت برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران متکی به رای مردم و انتخابات است و اهداف بلند ملت و کشور از این طریق محقق می شود.

رئیس جمهور با اشاره به نقش و اهمیت حضور پرشور و باشکوه مردم در انتخابات در تقویت جایگاه کشور در عرصه بین المللی اظهارداشت: ما دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، باشکوه و توام با اخلاق و رقابت در کشور هستیم و خواهان انتخاباتی همانند برخی کشورها که با بداخلاقی و تخریب مواجه بود، نیستیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه باید نتیجه صندوق های رای، شکوفایی اهداف مورد نظر ملت ایران باشد و همه قوا باید دست به دست هم دهند و حضور حداکثری توام با اخلاق و راستگویی را در انتخابات پیش رو رقم بزنند، گفت: رشد نظام در سایه مشارکت مردم و صندوق های آراء است و ضروری است که همگان مردم را به حضور فعالتر و حداکثری در پای صندوق های رای تشویق کنند و مردم نیز باید همیشه به صندوق های رای امید داشته باشند و اگر مایوس شوند و این امید قطع شود، پایان مردمسالاری و دمکراسی است.



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