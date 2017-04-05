به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، قدرت زمین‌لرزه‌ای که دقایقی پیش مشهد را لرزاند، ۶ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

مرکز این زمین‌لرزه، سفید سنگ خراسان رضوی بوده است. وقوع این زمین لرزه ساعت ۱۰:۳۹:۱۰ بوده است.

هنوز از میزان خسارات احتمالی جانی و مالی این زلزله، خبری گزارش نشده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زلزله، ۲۴ کیلومتری سفید سنگ (خراسان رضوی)، ۳۸ کیلومتری قلندرآباد (خراسان رضوی) و ۴۰ کیلومتری فریمان (خراسان رضوی) و همچنین نزدیکترین مراکز استان، ۸۱ کیلومتری مشهد و ۳۱۹ کیلومتری بجنورد است.

در پی این زلزله بسیاری از مردم محل زندگی و کسب و کار خود را ترک کرده‌اند و هم اینک بسیاری از تلفن‌های عمومی در مشهد قطع است.

معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر با اشاره به وقوع زمین لرزه ٦ ریشتری امروز در خراسان رضوی از اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه زلزله‌زده خبر داد.

شاهین فتحی گفت: این زمین‌لرزه در عمق ١٠ کیلومتری زمین و در شهرستان فریمان – روستای سفید سنگ رخ داده است.

وی گفت: تیم‌های ارزیاب هلال احمر جهت انجام بررسی‌های لازم به منطقه زلزله‌زده اعزام شده‌اند.

فتحی گفت: همچنین وضعیت آماده‌باش در استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و خراسان شمالی اعلام شده است.

ــ 11:30 به وقت تهران: معاونت عملیات امداد و نجات هلال احمر از اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه زلزله‌زده خراسان رضوی خبر داد.

ــ 11:32 : پس از زمین‌لرزه ۶ ریشتری در مشهد ۵ پس‌لرزه به قدرت‌های ۴.۷ ریشتر، ۴ ریشتر، ۳.۶ ریشتر، ۴.۴ ریشتر و ۳.۷ ریشتر تاکنون به وقوع پیوسته است.

فرار مردم مشهد به بیرون از ساختمان ها پس از وقوع زلزله

ــ 11:35 : کاربران افغانستانی توئیتر نوشته اند زلزله در هرات هم احساس شده است.

ــ 11:36 : حرکت قطارها از مبداء و به مقصد مشهد طبق برنامه انجام می‌شود.

ــ 11:38: هفتمین پس لزره با قدرت ۴.۶ریشتر دوباره سفید سنگ را لرزاند.

آثار خسارت زلزله صبح امروز بر بازار رضا

آسفالت کوچه های مشهد ترک برداشته است

برخی ساختمانهای مشهد و اطراف بر اثر زلزله ۶ ریشتری ترک خورده و یا دچار ریزش جزئی شده اند

ــ 11:39 : تلفن ها در اكثر نقاط مشهد وصل است.

ــ 11:40 : معاون استاندار خراسان رضوی:اطلاع دقیقی از میزان خسارت زلزله نداریم.

ترک خوردن دیوار برخی از ساختمان ها بر اثر زلزله در فریمان

ــ 11:40 به وقت تهران: بر اساس امار مرکز زلزله نگاری کل کشور تا کنون ۹ پس لرزه در خراسان رضوی رخ داده است.

ــ 11:41 : دهمین پس لزره با قدرت ۳.۶ ریشتر سفید سنگ را لرزاند.

ــ 11:43 : یک فوتی و چهار مصدوم تاکنون / شاهین فتحی معاون عملیات امدادو نجات هلال احمر: تاکنون یک فوتی و ۴ مصدوم در زلزله خراسان رضوی گزارش شده است.

ــ 11:44 : آب مناطقی از شهرستان فردوس خراسان رضوی در پی زلزله قطع شده است.

ــ 11:45 : رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر خبر داد: اعزام ۲ بالگرد امدادی هلال احمربه خراسان رضوی و آماده باش بالگرد استان مازندران در صورت نیاز/ اعزام ۳ تیم واکنش سریع و ۸ تیم ارزیاب به منطقه حادثه.

ویژه برنامه "اشاره" پس از زمین‌لرزه مشهد از شبکه استانی خراسان رضوی در حال پخش است/ این برنامه ضمن دادن روحیه به مردم آن‌ها را در جریان آخرین خبرها قرار می‌دهد.

ــ 11:48 : آخرین وضعیت پرواز و حرکت قطارها در مشهد پس از زلزله امروز

طبق اطلاعات ارائه شده از سوی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد در حال حاضر پروازها در این فرودگاه محدودیت خاصی ندارند و طبق برنامه انجام می‌شود.

اطلاعات این فرودگاه نشان می‌دهد در طول دقایقی که از زلزله اخیر گذشته -چه پروازهای ورودی و چه پروازهای خروجی- بدون هیچ مشکلی انجام شده‌اند.

همچنین وضعیت حرکت قطارها از مبدا یا به مقصد مشهد نیز بدون مشکل در جریان است.

ــ 11:50 : معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر: تاکنون یک کشته و ۵ مصدوم در زلزله خراسان رضوی گزارش شده. فرد جان‌باخته در روستای کالوش بوده است.

ــ 11:55 : کلیه مدارس فریمان در شیفت عصر امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶ تعطیل است.

ــ 12:00 : یازدهمین و دوازدهمین پس لرزه از گسل دوم در سفید سنگ به ثبت رسید. بزرگی این پس لرزه ها ۳.۸ و ۳.۵ و در حوالی سفید سنگ مشهد بوده است.

آثار زلزله امروز در مشهد

خسارت زلزله در روستای موسی آباد از توابع تربت جام

ــ 12:10 : تا کنون ۱۷ پس لزره در سفید سنگ به وقوع پیوسته است.

ــ 12:15 : باز هم مشهد لرزید؛ اکنون بیش از ۱۸ پس‌لرزه در مشهد رخ داده است.

ــ 12:20 : پاسخ وزارت ارتباطات درباره اختلال تماس در مشهد

اختلال به وجود آمده در شبکه مخابراتی مشهد پس از زمین لرزه دقایقی پیش، به دلیل حجم بالای برقراری تماس است. مشکلی در برقراری ارتباط با موبایل وجود ندارد.

خسارت زلزله شش ریشتری خراسان رضوی در نیشابور

اقامه نماز آیات در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

ــ 12:35 : دانشگاهها و مدارس کلیه مقاطع در شهرستانهای فریمان ،مشهد،سرخس،تربت جام و کلات تعطیل شد.

ــ 12:40 : خسارتی به حرم مطهر امام رضا(ع) وارد نشده

در پی وقوع زلزله در مشهد مقدس، با اقدامات ایمنی انجام شده هیچ گونه خسارتی به حرم مطهر وارد نشده و خادمان بارگاه منور رضوی اقدامات و پیش بینی های لازم را در این زمینه تدوین نموده اند.

ــ 12:45: مدارس و دانشگاه های نوبت عصر امروز خراسان رضوی تعطیل اعلام شد.

ــ 13:00 : تعداد کشته های زلزله خراسان رضوی به ۲ نفر و مصدومان به ۷ نفر افزایش یافت.

ــ 13:05 : هلال احمر اعلام کرد: اردوگاه اسکان اضطراری در مناطق امن حول منطقه حادثه دیده زلزله ۶ ریشتری خراسان رضوی جهت آرامش بیشتر مردم ایجاد می‌شود.

ــ 13:35 : فرماندار مشهد: برخی از روستاهای مشهد 80 درصد تخریب شدند





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