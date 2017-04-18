به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آیت الله العظمی جوادی آملی» در جلسه درس تفسیر سوره مبارکه قمر بیان داشتند: اگر انسان یک وقت یک جا نشسته ناگهان گناه بیست سال یا سی سال قبلش یادش ‌آید، این فرد باید خدا را شکر کند که به یادش انداخته تا استغفار کند.

مرجع عالیقدر ادامه دادند: در مورد توبه کردن نه رو به قبله بودن لازم است، نه غسل لازم است، بلکه فرد می تواند همان‌جا بگوید خدایا بد کردم! اشتباه کردم! مرا ببخش! این روایتی است که مرحوم مجلسی آن را نقل کرده، فرمود اگر یک وقت انسان در مجلسی که نشسته، گناهی که چندین سال قبل کرده به یادش آمده باید خدا را شکر کند که یادش آمده و استغفار کند. خدا که قریب‌الاجابه است، سریع‌الرضاست، الآن هم گناه فرد را به یاد او انداخته تا استغفار کند.

معظم له در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت سیدالشهداء(ع) اذعان داشتند: حضرت سیدالشهداء(ع) می فرماید دینداری خیلی از مردم مانند جویدن آدامس است! آدامس اثرش چیست؟ یک مقداری انسان آن را می‌جود، وقتی به صورت تفاله شد، آن را دور می‌اندازد. حضرت فرمود: «النَّاسَ‏ عَبِیدُ الدُّنْیَا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ‏ یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُون» فرمود برخی اسلامشان مانند آدامسی است که تا در کام اینها مَزه دارد آن را می‌جوند، اما وقتی مزه خود را از دست داد آن را دور می‌اندازند. چرا که به تعبیر امام، ایمانی در درون آنها نیست، بلکه فقط در همین محدوده زبان آنها است؛ خلاصه اسلام آنها در لسان است نه حلق.

