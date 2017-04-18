به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز، با گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و تقدیر از عملکرد حجت‌الاسلام بنی احمدی به‌عنوان رئیس سابق این مرکز، بیان داشت: انقلاب اسلامی در همه‌ی شئون جامعه تحولات عظیمی را به وجود آورد که یکی از آن‌ها ارتقای جایگاه اجتماعی بانوان بود.



آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی خاطرنشان ساخت: گسترش حوزه‌های علمیه بخصوص شکوفایی حوزه‌های علمیه خواهران یا تحولات عرصه‌ی پژوهش و تفکر، بعضی دیگر آثار سازنده‌ی انقلاب اسلامی است که البته هنوز هم جای پیشرفت و تعالی دارند.



وی با تأکید بر تشکیل هیات های اندیشه‌ورز بانوان، گفت: امروز، سبک زندگی اسلامی و زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی یکی از مسائل مهم امروز است که بخش اعظم آن متوجه بانوان است و باید در حوزه‌های علمیه موردبحث قرار گیرد.



امام‌جمعه کرج خاطرنشان ساخت: بخش عمده تمدن سازی اسلامی بر عهده‌ی بانوان است و همین مسئله، اهمیت بالای تقویت و تعالی حوزه‌های علمیه خواهران را بیشتر نمایان می‌کند.



وی ادامه داد: نقش بانوان در تربیت نسل انقلابی، مدیریت خانواده و تربیت فرزندان که یکی از مسائل راهبردی انقلاب اسلامی است، قابل‌چشم‌پوشی نیست چراکه تفکر انقلابی به‌وسیله مادران جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.



آیت‌الله حسینی همدانی اظهار داشت: باوجود کارهای خوبی که در این زمینه انجام‌شده، هنوز هم ظرفیت‌های بالایی بلااستفاده باقی‌مانده‌اند و باید با طرح چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مناسب این توانایی‌ها را عملیاتی نمود و مورد بهره‌برداری قرار داد.



وی با اشاره به فعالیت شدید دشمن انقلاب اسلامی برای تخریب مبانی اعتقادی جامعه، بیان داشت: در مقابل دشمن تنها نباید به دفاع اکتفا کرد؛ بلکه باید حالت تهاجمی داشت و با جدیت وارد کارزار علمی و فرهنگی در عرصه‌های مختلف شد.



وظایف حوزه‌های علمیه به‌خصوص حوزه‌های علمیه خواهران در این برهه بسیار حساس و مهم است؛ ارتباط حوزه با جامعه باید بیشتر باشد و پاسخ به نیازهای فقهی و دینی بانوان جامعه از این طریق تأمین گردد تا فرقه‌ها و نحله‌ها نتوانند با سو استفاده از خلأ موجود به اشاعه‌ی تفکرات انحرافی خود به نام دین بپردازند.

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سرویس خبرنگاران/ داخلی/ روابط عمومی دفتر امام جمعه کرج