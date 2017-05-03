سومین نمایشگاه مطالعات مهدویت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین نمایشگاه مطالعات مهدویت با موضوع خانواده منتظر و خانواده منفعل به همت معاونت پژوهش و همکاری گروه مطالعات اسلامی موسسه آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد.

«دکتر نرجس رودگر» مدیر گروه مطالعات اسلامی موسسه آموزش عالی بنت الهدی در حاشیه این مراسم، ضمن ارائه گزارشی از اهداف و برنامه های سومین نمایشگاه مطالعات مهدویت، تصریح کرد: این نمایشگاه از سلسله نمایشگاه های مهدویت است که در سال جاری با موضوع خانواده منتظر و خانواده منفعل آغاز به کار نموده است.

وی با بیان این که طلاب انجمن علمی پژوهشی گروه مطالعات اسلامی با همکاری معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی بنت الهدی نمایشگاه پژوهشی مطالعات مهدویت را راه اندازی نموده است، ابراز داشت: در این نمایشگاه، آثار پژوهشی طلاب در حوزه مطالعات مهدویت به چندین زبان به منصه ظهور گذارده شده است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی انگیزش های رفتاری در حوزه مطالعات مهدوی را از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و یاداور شد: نمایشگاه مطالعات مهدویت درک جدیدی را از مفهوم انتظار ارائه نموده، انتظار به عنوان عملی جهادگونه توصیف می کند.

وی در ادامه با تاکید بر این که شعار سال جاری موسسه آموزش عالی بنت الهدی بر مباحث خانواده محوری استوار است، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بر ان است تا مفهوم انتظار را در خانواده های آخر الزمان به منصه ظهور رسانده، در حوزه مهدویت خانواده های آخرالزمان را در دو قسم خانواده منتظر و خانواده منفعل مورد بحث و بررسی قرار داده است.

«دکتر رودگر» با اشاره به این که سومین نمایشگاه مطالعات مهدویت، ویژگی های خانواده منتظر را در ساحت های مختلفی چون؛ باورها، رفتارها و ارزش ارائه نموده است، تصریح کرد: نمایشگاه مطالعات مهدویت، ویژگی خانواده منتظر را در قالب آیات و روایات و به زبان فارسی و انگلیسی ارائه نموده است.

مدیر گروه مطالعات اسلامی موسسه آموزش عالی بنت الهدی تأکید کرد: وقتی می توان مدعی انتظار و منتظر بودن داشت که انتظار خویش را در قالب های مختلفی چون؛ باورها، ارزش ها، رفتارها و ساحت های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی سبک زندگی نهادینه نماییم.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی خاطرنشان کرد: در سومین نمایشگاه مطالعات مهدویت، بروشورهای مختلفی به 9 زبان زنده دنیا اعم از انگلیسی، عربی، فرانسه، بنگالی، آلمانی، هندی، آذری و... ترجمه شده است.

وی تشکیل و برگزاری 5 نشست به زبان های مختلف در موضوع خانواده مهدوی را از دیگر برنامه های این نمایشگاه عنوان کرد و یادآور شد: نشست های پنجگانه در حوزه مهدویت به زبان های فرانسه، انگلیسی، آذری و استانبولی ناظر به شبهات مطرح در حوزه مهدویت تشکیل خواهد شد، این نشست ها به منظور پاسخ به شبهات عقیدتی و توسط طلاب گروه مطالعات اسلامی ارائه می شود.

«دکتر رودگر» در پایان ارائه محتویات نمایشگاه در قالب کتابچه هایی با عنوان خانواده منتظر و خانواده منفعل را از دیگر محصولات این نمایشگاه عنوان کرد و ابراز داشت: سومین نمایشگاه مطالعات مهدویت با شعار خانواده منتظر و خانواده منفعل از ساعت 8:30 تا 16:30 به مدت یک هفته آماده میزبانی از عموم علاقه مندان است.

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