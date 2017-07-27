به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن حمله نظامیان و مزدوران سعودی در منطقه «ذی ناعم» واقع در استان البیضاء را خنثی کردند که این امر منجر به کشته و زخمی شدن شماری از آنها شد.

همچنین توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن، استحکامات مزدوران سعودی در منطقه الزاهر در استان البیضاء را هدف قرار داد که در پی آن شماری از آنها زخمی شدند.

گفتنی است عربستان همراه با چند کشور دیگر عرب از روز ششم فروردین سال گذشته اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار بیش از 11 هزار یمنی، زخمی شدن ده ها هزار نفر دیگر، آواره شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نداشته است.

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